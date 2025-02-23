Швейцария готова отправить свои войска на Украину

Командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли допустил, что его страна могла бы принять участие в миротворческой операции на Украине. В опубликованном сегодня, 23 февраля, интервью газете SonntagsBlick он заявил, что Швейцария могла бы отправить «примерно 200 военнослужащих в ближайшие 9–12 месяцев».

Генерал-лейтенант Зюссли, впрочем, оговорился, что рассуждает «чисто гипотетически», поскольку пока нет ясности в том, как будет развиваться ситуация. «Мира пока нет и не было запроса от Организации Объединенных Наций»,— добавил он.

Швейцария, поддерживающая нейтральный статус, принимает, тем не менее, участие в нескольких миротворческих операциях. Крупнейшей из них для страны является операция в Косово.

Подробнее об отношениях стран Европы и Украины — в материале «Ъ».

Виктор Буй