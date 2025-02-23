На Петровской набережной в Воронеже могут появиться туркомплекс и конгресс-центр

На территории Петровской набережной в Воронеже в рамках третьей очереди реконструкции планируется возвести туристический комплекс «Визит центр» и конгресс-центр «Петровский» на 8,6 га. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Объем инвестиций в проекты и инвестор не разглашаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Воронежской области, Из Telegram-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева Фото: пресс-служба правительства Воронежской области, Из Telegram-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева

В запланированном туркомплексе планируется расположить апарт-отель, офисные помещения, коворкинг, а в конгресс-центре — гостиницу, ресторан, SPA-комплекс, фитнес-центр, яхт-клуб и культурно-инновационный центр. Создание объектов обеспечит 300 рабочих мест. Рассчитывается, что объем налоговых поступлений до 2040 года составит 7,5 млрд руб. (около 500 млн руб. в год).

Реализовать проект планируют за четыре года. Первый этап подразумевает строительство гостиницы, культурно-национального центра и многоуровневой парковки на 500 мест до 2027 года. Затем в 2028 году должны быть возведены апарт-отель на 150 номеров и яхт-клуб, а в 2029 — второй блок еще на 150 номеров.

Комиссия поддержала проект. ГК «Новострой», ранее планировавшая застраивать участок аналогичным образом, отозвала свою заявку, добавил губернатор.

В июле 2024 года сообщалось, что «Новострой» в партнерстве с местным предпринимателем Сергеем Слабуновым планирует вложить 2,3 млрд руб. в благоустройство третьей очереди Петровской набережной. Инвесторы собирались за четыре года построить конгресс-холл, учебный медцентр, гостиницу с бизнес-центром и яхт-клуб с общепитом.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов