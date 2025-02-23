В Новороссийске сняли ограничение на проезд грузовиков в сторону Кабардинки

Движение большегрузного транспорта по направлению к поселку Кабардинка возобновлено. Об этом в своем Тelegram-канале сообщает Госавтоинспекция Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Уважаемые водители, ограничение на движение грузового транспорта по направлению в посёлок Кабардинка снято. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции и требований дорожных знаков»,— говорится в сообщении.

В пятницу, 21 февраля, из-за сильного ветра на дороге между Новороссийском и Кабардинкой ограничили движение большегрузов в обоих направлениях.

В Новороссийске режим «Повышенная готовность» продлен до вечера 25 февраля. В случае ЧС подготовлены пункты обогрева и ПВР для населения.

Наталья Решетняк