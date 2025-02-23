Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с Днем защитника Отечества

С официальным поздравлением по случаю Дня защитника Отечества 23 февраля к жителям Санкт-Петербурга выступили губернатор города Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. В своем обращении они назвали этот праздник «народным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

«Этот праздник давно стал по-настоящему народным. В этот день в каждой российской семье поздравляют тех, кто выбрал своим призванием служение Отечеству, вспоминают родных, которые на полях сражений отстояли нашу страну»,— говорится в совместном пресс-релизе Смольного и петербургского ЗакСа.

Губернатор и спикер городского парламента напомнили, что в этом году страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а 2025-й объявлен президентом Годом защитника Отечества. «Это символ глубокого уважения к ратному труду и подвигу всех поколений воинов России»,— отмечается в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по случаю проведения праздничных мероприятий 23 февраля в центре Петербурга введены дорожные ограничения. Они будут действовать до конца дня, сообщили в комитете по транспорту.

Андрей Цедрик