На Таймыре объявлен тендер по проведению авиаработ для оказания первой медпомощи

Минздрав Красноярского края объявил тендер на выполнение авиационных работы по оказанию медпомощи на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района региона. Стоимость контракта составила более 178,9 млн руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 февраля.

Победителю торгов предстоит обеспечить вылеты на вертолете по заявкам. В теплое время вылет должен быть осуществлен не позднее, чем за 30 минут, и не позднее чем за 60 минут - в холодное время года.

Срок исполнения контракта установлен до 20 декабря 2025 года. Режим работы – круглосуточно. Воздушное судно должно быть размешено в районе города Дудинка (не более 15 км). Срок выпуска вертолета - не ранее 1 января 2014 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце января этого года власти Красноярского края объявили четыре тендера на оказание авиационных услуг на территории региона. Общая стоимость госконтрактов составила 1 млрд 348 млн руб. В рамках договора, подрядчикам необходимо оказать транспортные авиауслуги для проведения лесоавиационных работ.

Александра Стрелкова