Китайские машины в январе заняли больше половины рынка новых авто

Новые китайские автомобили в январе 2025 года заняли 54,9% российского рынка, пишут «РИА Новости» со ссылкой на «Автостат». Продажи машин из Китая достигли 48,9% (+1,2% год к году).

Лидером продаж среди китайских марок стал Haval — 11,9 тыс. автомобилей (+23%). Chery сместил Geely со второго места. Они продали 8,9 тыс. (+2%) и 6,2 тыс. машин (-31%) соответственно. Продажи Changan составили 5 тыс. штук, Omoda — 2,3 тыс. штук.

Всего, по данным «Автостата», в январе 2025-го было продано 89 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с тем же месяцем прошлого года, показатель вырос на 11%.

О продажах поддержанных автомобилей — в материале «Ъ» «С Новым газом».