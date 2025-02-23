Bloomberg: Украина отказалась компенсировать США $500 млрд

Украина выступила против требований США о создании фонда на $500 млрд, который стал бы частью соглашений о полезных ископаемых, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Фонд, как уточняет агентство, должен компенсировать помощь, которую получил Киев с 2022 года.

По словам собеседника Bloomberg, власти Украины оценивают объем поддержки, который получила страна, в $90 млрд. Еще одной причиной несогласия Киева с условиями Вашингтона стало отсутствие гарантий безопасности относительно будущей военной и финансовой помощи.

Согласно условиям сделки, Украина должна отказаться от половины доходов с полезных ископаемых и передавать средства в фонд для компенсации помощи США. Советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц говорил, что соглашение может быть подписано «в ближайшее время».

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