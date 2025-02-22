Открытое горение в больнице РЖД в Рязанской области ликвидировано

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в больнице РЖД в городе Рыбное в Рязанской области. Как сообщила пресс-служба МЧС, это произошло в 18:30. Ранее сообщалось, что сотрудники локализовали пожар на площади 900 кв. м.

Сообщение о возгорании кровли административного здания пожарные получили в 15:55. Для тушения были привлечены более 50 человек и 15 единиц техники. Из здания эвакуировали десять человек; по предварительной информации, пострадавших нет.