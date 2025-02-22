В Рязанской области загорелось здание больницы РЖД

В городе Рыбное в Рязанской области загорелась кровля административного здания, сообщила пресс-служба МЧС. Как сообщает «РЗН.инфо» со ссылкой на очевидцев, горит здание больницы «РЖД-Медицина» на улице Комсомольской.

Над тушением пожара работают более 50 сотрудников МЧС, задействованы 15 единиц техники. На данный момент возгорание удалось локализовать на 900 кв. м. Из здания эвакуировали десять человек. По предварительным данным, пострадавших нет.