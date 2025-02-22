Российская армия отразила за сутки три контратаки ВСУ в Курской области

Вооруженные силы России за прошедшие сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Новая Сорочина, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа.

Бои в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны говорило, что российские военные освободили в регионе 801 кв. км — это 63,2% от территорий, находившихся под контролем ВСУ.

19 февраля Владимир Путин заявил, что ВС РФ наступают по всей линии соприкосновения с войсками Украины. По его словам, 810-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты ВС РФ пересекла госграницу в Курской области. Вчера, 21 февраля, Минобороны отчиталось об отражении двух контратак ВСУ в регионе.