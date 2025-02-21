Российская армия отбила две контратаки ВСУ в Курской области

ВС РФ отразили две контратаки ВСУ в Курской области, рассказали в Минобороны. В этом участвовали воинские формирования группировки «Север», добавили в ведомстве.

«Нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ»,— рассказали в Минобороны.

Бои проходили в районе города Суджи, а также у села Заолешенка, деревни Рубанщина, поселка Мирный и в районах других населенных пунктов, рассказали в ведомстве.

На этой неделе Минобороны сообщало об отражении контратак ВСУ в Курской области пять дней подряд. Всего, по сообщениям ведомства, за неделю российская армия отразила 14 контратак ВСУ.

Бои в Курской области идут с 6 августа 2024 года. 19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ наступают по всей линии соприкосновения с войсками Украины. Также президент сообщил, что 810-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты ВС РФ пересекла госграницу в Курской области.