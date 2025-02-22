Подготовку техники к весенним работам: закупили запчасти на 2,4 млрд рублей

В Татарстане для подготовки техники к весенним полевым работам закуплены запчасти на сумму более 2,4 млрд руб., что составляет 75% от требуемого объема. Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов со ссылкой на данные Россельхозцентра.

По состоянию на 20 февраля в Татарстане проведен ремонт 88% тракторов, 93% сеялок, 82% посевных комплексов и 92% почвообрабатывающих агрегатов.

Ленар Гарипов обратился к руководителям хозяйств и агрохолдингов с призывом оперативно закупить запасные части для завершения ремонта техники. Он отметил, что дилеры пока предлагают запчасти по старым ценам, но уже анонсировали их повышение в марте в среднем на 15%. Чтобы избежать дополнительных расходов, рекомендуется заранее приобрести необходимый объем запчастей.

Также на начало года отмечается нехватка 759 механизаторов. Ситуация с дефицитом кадров ежегодно ухудшается. Для привлечения квалифицированных специалистов важно обеспечить конкурентоспособную зарплату и достойные условия труда, подчеркнул Ленар Гарипов.

Влас Северин