Вице-спикер Госдумы предложил создать департамент по проблеме одиночества

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать при Минздраве департамент, занимающийся проблемой одиночества. Обращение с этой инициативой он направил главе министерства Михаилу Мурашко, сообщает RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Чернышов назвал одиночество одной из главных причин «широкого спектра психологических и физиологических заболеваний». По его словам, одиночество среди прочего приводит к росту депрессий, сердечно-сосудистых заболеваний и снижению качества жизни.

Для решения проблемы он считает нужным использовать «системный подход на государственном уровне». Предложенный им департамент мог бы координировать «программы профилактики», оказывать поддержку региональным органам здравоохранения и сотрудничать с общественными организациями, перечислил депутат.

В Японии на фоне роста числа самоубийств в 2021 году утвердили программу борьбы с одиночеством. Также в стране ввели должность министра по проблемам одиночества. По данным медицинского журнала Lancet, в 1990–2021 годах Россия была одним из лидеров по числу самоубийств среди стран Восточной Европы.