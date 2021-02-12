В Японии появился министр по борьбе с одиночеством

Правительство Японии заявило сегодня, что серьезно обеспокоено проблемой участившихся случаев самоубийства среди одиноких женщин, а потому решило ввести новую министерскую должность — министра по проблемам одиночества. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Новую должность займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, который будет совмещать теперь два министерских поста. Как заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, проблема одиночества в Японии обострилась на фоне ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. «Из-за распространения коронавируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры»,— обратился премьер к господину Сакамото.

Отметим, что аналогичная должность еще в 2018 году была создана в Великобритании. А в начале февраля о возможном учреждении такой должности в России заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. «На фоне современного развития общества одиночество является одной из самых больших проблем для человека — эмоциональных, моральных… Я уже предлагала министерство счастья, как-то не очень поддерживают меня. Ну вот, на очереди министерство одиночества»,— цитировало ее слова ТАСС.

Кирилл Сарханянц