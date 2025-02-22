«Кадры» получили деньги

Правительство довело до регионов уже почти половину (44%) средств федерального бюджета, заложенных в 2025 году на новый нацпроект «Кадры», сообщила в пятницу социальный вице-премьер Татьяна Голикова. Эти средства пойдут, среди прочего, на решение проблемы трудоустройства выпускников учебных заведений, на переобучение уже работающих, на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Профсоюзы и работодатели считают появление кадрового нацпроекта позитивным фактором, но указывают, что ряд проблем рынка труда (например, нюансы трудового законодательства, импорт рабочей силы, теневая занятость) «Кадры» затронут лишь косвенно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В пятницу Татьяна Голикова провела первое заседание проектного комитета по нацпроекту «Кадры» — представители ведомств обсудили предварительные итоги первых недель его исполнения. Общий объем финансирования нацпроекта из федерального бюджета — 113 млрд руб., в том числе в 2025 году будет потрачено 19,7 млрд руб. «Все соглашения с регионами о предоставлении субсидий своевременно заключены. Кассовое исполнение нацпроекта составляет уже 43,8%»,— сообщила Татьяна Голикова.

Поясним, что «Кадры» — это четыре федеральных проекта, каждый из которых посвящен урегулированию одной из крупных проблем российского рынка труда. Первый федпроект посвящен трудоустройству недавних выпускников (напомним, уровень безработицы в этой возрастной категории вдвое выше среднего). Второй проект посвящен профессиональному обучению уже работающих — речь идет о помощи в смене профессии или о приобретении новых навыков. Третий должен обеспечить снижение продолжительности временной нетрудоспособности, уменьшение производственного травматизма и сокращение потерь рабочего времени. Наконец, четвертый проект направлен на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и создание условий для развития у нее бизнес-компетенций.

Повышение статуса всех этих мероприятий до уровня отдельного нацпроекта объясняется ситуацией на рынке труда. В 2023–2024 годах безработица несколько раз обновляла исторический минимум, снизившись до 2,3%. Потребность работодателей в сотрудниках все это время оставалась высокой — например, эксперты ЦМАКП оценили объем неудовлетворенного спроса на труд в РФ в 2–2,5 млн рабочих рук. По их прогнозу, дисбаланс спроса и предложения сохранится на российском рынке труда еще по крайней мере несколько лет.

До 2035 года избыток выпускников вузов составит примерно 2,7 млн человек, при этом окончивших колледжи и училища будет, наоборот, не хватать — их дефицит оценен в 3,6 млн человек (см. “Ъ” от 18 июня 2024 года).

По словам управляющего директора управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марины Москвиной, работодатели в целом считают нацпроект «Кадры» важной инициативой. «Мы ожидаем, что он свяжет российский рынок труда и систему образования и позволит выпускать специалистов, в большей степени отвечающих запросу компаний»,— отмечает Марина Москвина. В то же время, по ее словам, значительный потенциал для урегулирования спроса и предложения на труд лежит за пределами сфер, на которых сфокусирован нацпроект. «Необходимо пересмотреть некоторые нормы трудового законодательства, более гибко подойти к вопросу импорта рабочей силы из-за рубежа»,— считает она.

«Кадров в стране действительно не хватает, поэтому правительственные инициативы в этой сфере должны быть»,— отмечает председатель исполнительного комитета Конфедерации труда России Игорь Ковальчук. В то же время, по его словам, основные проблемы в трудовой сфере, которые видят профсоюзы, нацпроект практически не затрагивает. «В первую очередь это рост теневой занятости, а также занятости, не обеспеченной необходимым объемом социальных гарантий. Во вторую — недостаточность увеличения зарплат в реальном выражении у различных категорий работников»,— говорит Игорь Ковальчук.

Анастасия Мануйлова