«Упор надо делать не на количестве животных, а на качестве их содержания»

Правительство Башкирии приняло дополнительные правила к содержанию и выгулу домашних животных. В частности, вводятся ограничения на количество кошек и собак в зависимости от жилплощади. Зоозащитники опасаются, что новые требования сильнее всего ударят по частным волонтерским приютам и передержкам. По мнению зоозащитника, члена Совета при главе РБ по правам человека Альбины Вакиловой, начинать нужно было с введения обязательной стерилизации домашних животных, не представляющих племенной ценности, а не с количественных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Фото: из личного архива

Очевидно, что поводом для ввода дополнительных правил содержания домашних животных послужили факты вопиющих нарушений со стороны отдельных граждан.

Несмотря на это, я считаю принятие норм, прописанных в постановлении республиканского правительства, недопустимым: волонтеры, спасающие животных с улиц и серьезно способствующие снижению остроты проблемы безнадзорности животных, и законопослушные граждане, коих большинство, не должны страдать из-за недобросовестности отдельных собачников и кошатников.

Учитывая, что на сегодняшний день в республике нет муниципальных приютов для животных, а волонтерские приюты и передержки перманентно переполнены, новые правила станут неразрешимой проблемой как для волонтеров, так и для органов власти. И неизвестно, что будет предложено тем, кто содержит такие приюты и передержки, или гражданам, у которых окажутся «лишние» животные.

Надо иметь в виду, что по нормам федерального закона «Об ответственном обращении с животными» питомцев запрещено подвергать эвтаназии только в приютах. Поэтому перспектива создания на территории Башкирии сети пунктов временного содержания (ПВС) для животных вызывает обоснованные опасения в зоозащитном сообществе — они всерьез обеспокоены тем, что такие ПВС могут превратиться в настоящие «конвейеры смерти» как для «лишних» домашних, так и для безнадзорных животных.

Открытым также остается вопрос о том, соответствуют ли прописанные в постановлении нормы Конституции России и федеральному законодательству.

Кроме того, я считаю принятие дополнительных правил содержания домашних животных несвоевременным. Дело в том, что в республике пока нет обязательной идентификации домашних животных (такие обязательства должны вступить в силу только после 1 января 2028 года) и не существует механизма, регулирующего их численность.

Только введя обязательную стерилизацию для домашних животных, не имеющих племенной ценности, и тем самым существенно сократив популяцию и взяв ее под полный контроль, можно начинать разговор о каких-либо нормах, ограничивающих количество животных, которые могут находится в собственности у граждан. Ведь именно владельческие собаки и кошки являются основным источником постоянного пополнения армии безнадзорных животных. Однако и в этом случае упор надо делать не на количестве животных, а на качестве их содержания, которое способен обеспечить им владелец.