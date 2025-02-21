ФАС возбудила дела из-за цен на воду в аэропорту Внуково

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило антимонопольные дела в отношении ООО «Регстаэр-М», которое управляет сетью магазинов беспошлинной торговли в аэропорту Внуково. Поводом для возбуждения дел стали высокие цены на питьевую воду в «стерильных» зонах аэропорта.

«В рамках рассмотрения дел антимонопольный орган проверит обоснованность ценообразования на питьевую воду в границах двух изолированных зон (внутренние и международные вылеты) московского аэропорта»,— рассказали в пресс-службе управления.

Если ФАС подтвердит, что «Регстаэр-М» завысил цены, то компании назначат штрафы, а также обяжут ее снизить стоимость питьевой воды.

ФАС начала проверку в аэропорту в ноябре 2024 года. Тогда же пресс-служба Внуково рассказала, что аэропорт не контролирует уровень цен на торговых площадях. Там отметили, что этим должны заниматься государственные органы, а не аэропорт.