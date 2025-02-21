Путин утвердил состав Совета по демографической политике

Президент Владимир Путин утвердил состав Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Председателем назначена спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, ее замом — вице-премьер Татьяна Голикова.

Всего в совет вошли 30 человек, в числе которых глава Росстата Сергей Галкин, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель правового управления Московского патриархата игуменья Ксения (Чернега), заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова и главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина.

Согласно указу президента, совет будет заниматься подготовкой предложений по демографической политике, проводить профильные мероприятия, оценивать эффективность программ по укреплению института семьи и «повышать престиж многодетности». Также совет будет участвовать в проектах по «продвижению» традиционных семейных ценностей и по обеспечению роста рождаемости.

Совет по реализации демографической и семейной политики был создан президентом 9 декабря 2024 года вместо ранее существовавшего Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Тогда же председателем нового совета назначили Валентину Матвиенко. Согласно тогдашнему указу, положение о совете и кандидаты на включение в него были подготовлены госпожой Матвиенко.

Полина Мотызлевская