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Коммерсантъ FM
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Путин создал совет по реализации демографической и семейной политики

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Совета при президенте по реализации демографической и семейной политике. Документ упраздняет Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Председателем нового госоргана назначена спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Ей поручено в течение месяца разработать проект положения о совете, а также представить кандидатов для включения в его состав.

5 декабря Владимир Путин назвал «очень сложной» задачу по демографической политике. Он призвал создать условия для перелома демографической ситуации в России в 2025 году. В ноябре Валентина Матвиенко также заявляла о необходимости Десятилетия семьи в России.

О демографической ситуации в России — в материале «Ъ» «Минздрав требует отчитаться за каждую беременность».

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