Германский автопром расширит производство в США для обхода таможенных пошлин

Крупные германские автопроизводители разработали планы реорганизации производственной базы для минимизации ущерба от ожидающегося в США введения таможенных пошлин на автомобили. Как стало известно агентству Reuters, Audi и Mercedes-Benz видят выход в расширении своего производства в США.

У Audi пока нет собственной производственной базы в США, и компания планирует начать собирать там ряд самых востребованных в регионе моделей. В этом году Audi объявит выбранное место для строительства завода. Об этом агентству Reuters сообщил гендиректор немецкой компании Гернот Дёлльнер.

Mercedes-Benz, у которой есть производство в США в штате Алабама, намерена его расширить. При этом компания BMW, у которой тоже есть производство в США, считает, что справится и так. По словам гендиректора BMW Оливера Ципсе, у них масштабное производство в США и хорошие отношения с руководством штата Южная Каролина, где это производство находится.

В 2024 году на этих трех крупнейших германских автопроизводителей пришлось 73% экспорта автомобилей из ЕС в США. И по словам эксперта автомобильного рынка в Allianz Trade Гийома Дежана, «независимо от того, как все повернется в этой торговой войне, германские производители автомобилей практически в любом случае окажутся в проигрыше».

О том, к каким последствиям для глобальной экономики может привести новая политика США, читайте в материале «Дональд Трамп взялся за пошлины».

Алена Миклашевская