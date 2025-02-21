«Не стреляйте в экстрасенса», «Криминальное чтиво» и христианские мотивы во «Властелине колец»

Последняя неделя февраля выдалась богатой на события. В Нижнем Новгороде откроется выставка о скоротечности жизни, пройдут лекции о рыцарях, денди и Масленице, концерты музыки рок-групп Nirvana и The Hatters, показы фильмов «Чужие среди нас» и «Криминальное чтиво». Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспонат выставки Миши Никатина «Мимолетности» в «Терминале А»

Фото: галерея «Объединение» Экспонат выставки Миши Никатина «Мимолетности» в «Терминале А»

Фото: галерея «Объединение»

22 февраля в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе откроется выставка художника Миши Никатина «Мимолетности» при поддержке галереи «Объединение». В экспозиции — живопись, скульптура и керамика, объединенные темой скоротечности жизни. Художник применяет к полотнам японскую технику реставрации керамики с помощью лака, смешанного с золотым, серебряным или платиновым порошком. Выставка будет открыта до 6 апреля. Билет стоит 200 руб., по средам вход свободный.

22 февраля на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» пройдет очередная встреча читательского клуба Анны Медведевой. В этот раз она будет посвящена творчеству американской поэтессы Сильвии Плат. Начало в 11:00, вход по регистрации.

22 февраля в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет лекция «Образ воина в европейском искусстве. Жизнь рыцарей и легенды о короле Артуре». Старший научный сотрудник отдела зарубежного искусства Нижегородского художественного музея (НГХМ) Наталья Свирина расскажет о турнирах и ритуалах, легендах о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

22 февраля в Манеже кремля заведующая сектором этнографии Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) Ольга Гальцева прочитает лекцию «Масленица в этнографических исследованиях: значение, образы, смыслы». Мероприятие начнется в 14:00, билет стоит 300 руб.

22 февраля в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова — концерт музыки рок-группы Nirvana в исполнении струнного оркестра Hard Rock Orchestra. Со сцены прозвучат главные хиты коллектива. Будет три концерта: в 14:00, 17:00 и 20:00. Билеты — от 1,2 до 3 тыс. руб.

22 февраля в Пакгаузе на Стрелке пройдет концерт «Беллини-гала». Произведения итальянского композитора Винченцо Беллини исполнят Марина Быковская (сопрано), Елена Сизова (сопрано), Карина Хэрунц (меццо-сопрано), Сергей Писарев (тенор), Владислав Бирюков (баритон), Георгий Екимов (бас) и Ксения Цендра (фортепиано). Начало в 19:00. Билеты — от 800 руб. до 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пакгаузы и храм Александра Невского на Стрелке

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Пакгаузы и храм Александра Невского на Стрелке

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

22 февраля в «Планетарии №1» в парке «Швейцария» состоится концерт «East-West». Музыканты Тони Карапетян и Хассан Беналиуа сплетают звучание арабского кануна и рояля. В программу вошли композиции Тони Карапетяна и традиционная алжирская музыка в авторской аранжировке. Концерт начнется в 21:00, место на стуле стоит 1,8 тыс. руб., на пуфе — 2,1 тыс. руб.

22 и 27 февраля в доме на улице Славянской, 4 «Заповедные кварталы» организуют лекцию «Что такое Масленица? Этнография восточных славян». Исследовательница русской традиционной культуры и солистка ансамбля «Синий лен» Юлия Тихомирова расскажет о традициях празднования на рубеже XIX–XX веков. Чем жили люди во время зимнего мясоеда и как готовились к Масленице? Зачем чествовали молодоженов и почему женились зимой? Почему Масленицу бранили «кривошейкой», «полезухой», «ерзовкой»? Лекция начнется в 19:00, билет стоит 950 руб.

23 февраля в арт-пространстве «Кинофактуре» на Варварской улице пройдет показ фильма Дона Карпентера «Чужие среди нас» (1988) с обсуждением. Фильм снят по рассказу Рея Нелсона «В восемь утра». Разнорабочий получает в свое распоряжение загадочные солнечные очки, сквозь которые видит мир в другом свете: вывески скрывают приказы повиноваться и потреблять, а многие из власть имущих — уродливые пришельцы, подчинившие человечество через телевидение. Мероприятие начнется в 13:00, вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники киноразбора в «Кинофактуре»

Фото: vk.com/kinorazbornn Участники киноразбора в «Кинофактуре»

Фото: vk.com/kinorazbornn

23 февраля в Доме Сироткина состоится лекция «Искусство быть dendy» из цикла «Мелочи жизни». Научный сотрудник отдела зарубежного искусства НГХМ Анастасия Мезенцева расскажет слушателям о мужской моде XIX века и культуре дендизма, сформировавшейся к середине столетия. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 200 руб.

23 февраля на Щелоковском хуторе пройдет праздник «Деревенская Масленица. Заигрыши». В программе — деревенские игры, песни и обряды, посвященные началу масленичного веселья. Начало в 12:00. Обычный билет стоит 450 руб., льготный — 250 руб. Для дошкольников вход свободный.

24 февраля на Нижегородской ярмарке откроется XVIII Международная православная выставка-ярмарка «Широкая масленица». В этом году она соберет около 400 участников из Беларуси, Греции, Грузии, Израиля, Молдовы, России, Сербии, Сирии, Узбекистана и Латвии. Монастыри и храмы представят изделия своих мастерских, церковную утварь, иконы, православную литературу, монастырскую продукцию. Выставка откроется в 14:00 в пятницу и будет работать до 2 марта. Полная программа опубликована на сайте Ярмарки. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Не стреляйте в экстрасенса»

Фото: творческое объединение «Телетеатр» Спектакль «Не стреляйте в экстрасенса»

Фото: творческое объединение «Телетеатр»

24 февраля во Дворце культуры Автозавода на Юбилейном бульваре пройдет спектакль «Не стреляйте в экстрасенса». По сюжету преуспевающий бизнесмен решил посмеяться над потусторонним миром и пригласил на спиритический сеанс знаменитого медиума. Маг-шарлатан случайно вызвал дух его умершего родственника, и жизнь предпринимателя превращается в ад. В спектакле заняты Татьяна Кравченко, Александр Панкратов-Черный, Евгений Папунаишвили, Светлана Антонова. Начало в 19:00, в продаже остались билеты от 2 до 3,2 тыс. руб.

24 февраля в «МТС Live Холл» (бывший «Юпитер») на Октябрьской площади состоится концерт рок-группы The Hatters. Музыканты исполнят главные хиты «Шляпников». Начало в 19:00. Билеты — от 2,8 до 6,5 тыс. руб.

25 февраля в Русском музее фотографии на улице Пискунова откроется выставка петербургского фотографа Елены Агафоновой «Изнанка». В экспозицию собраны 40 фотографий, выполненных в технике бромосеребряной печати. Время съемки — 1980-2000-е годы. Открытие запланировано на 18:00. Выставка будет работать до 16 марта. Обычный билет стоит 300 руб., льготный — 150 руб. А в 18:00 26 февраля Елена Агафонова проведет в музее мастер-класс «Создание авторских проектов». Вход свободный, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма "Властелин Колец: Братство кольца"/ Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The. Режиссер Питер Джексон, 2001 год.

Фото: New Line Cinema Кадр из фильма "Властелин Колец: Братство кольца"/ Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The. Режиссер Питер Джексон, 2001 год.

Фото: New Line Cinema

25 февраля в католическом храме на Студеной улице пройдет лекция «Властелин колец: христианские мотивы». Администратор культурной программы нижегородского католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии Александр Баранов расскажет, как отразились взгляды писателя — убежденного христианина — на сюжете и персонажах, какая связь между Фродо, Арагорном, Гэндальфом и Иисусом Христом, существует ли кольцо Всевластья в реальности и какое отношение к миру Средиземья имеет Дева Мария. Лекция начнется в 19:00. Вход свободный, по регистрации.

26 февраля в Пакгаузе на Стрелке откроется выставка московского художника Юрия Купера «Сфумато», организованная одноименной студией и НГХМ. В экспозиции представлена живопись, графика, скульптура, коллажи и сценография, большая часть работ создана в 2023-2024 годах. «Юрий Купер известен своими великолепными "серебряными" работами со старинными молотками, шпателями, сундуками, своими тюльпанами и яблоками»,— отметили организаторы. Выставка будет работать до 13 апреля. По вторникам обычный билет стоит 200 руб., со среды по пятницу — 300 руб., в выходные и праздники — 400 руб.

26 февраля в Доме архитектора на Верхневолжской набережной состоится концерт «Все начинается с любви». Старинные русские романсы и песни советских композиторов исполнят заслуженная артистка России Елена Шевченко (меццо-сопрано) и лауреат международных конкурсов Наталия Волкова (фортепиано). Концерт начнется в 18:30, билет стоит 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма "Криминальное чтиво"/Pulp Fiction (1994). Режиссер Квентин Тарантино

Фото: Miramax Films Кадр из фильма "Криминальное чтиво"/Pulp Fiction (1994). Режиссер Квентин Тарантино

Фото: Miramax Films

26 февраля в «Кинофактуре» пройдет разбор фильма «Криминальное чтиво» (1994) Квентина Тарантино. Обсуждение проведет нижегородский обозреватель и педагог по истории кино Павел Тимошинов. Участники встречи поговорят о восторге и презрении в оценках «Криминального чтива», жанровом миксе, неполиткорректности, цитатности и идеях, вытекающих из нелинейного сюжета. Начало в 19:00. Вход свободный, по регистрации.

27 февраля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко состоится мероприятие «Наука о здоровье». Участников ждет интерактив «Загадки медицины», ток-шоу «Язык Эйнштейна» и фильм про ядерную медицину от «Росатома». На мероприятии выступят кандидат биологических наук Виктория Турубанова, врач-генетик Университетской клиники ПИМУ Денис Черневский и научный сотрудник лаборатории генетики развития мозга НИИ нейронаук ННГУ Ксения Ачкасова. Начало в 18:00. Для участия нужно зарегистрироваться.

27 февраля в «Рекорде» откроется выставка современного нижегородского живописца Олега Вдовина «Париж-плацкарт». Большую часть творчества занимают картины на евангельские сюжеты. В последнее время художник пробовал себя в жанре коллажа. Выставку представит вдова автора Анна Гольдбаум. Открытие запланировано на 18:30. Экспозиция будет работать до 23 марта. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в консерватории имени Глинки

Фото: Нижегородская консерватория имени Глинки Концерт в консерватории имени Глинки

Фото: Нижегородская консерватория имени Глинки

27 февраля в консерватории имени Глинки на улице Пискунова — вечер альтовой музыки «Viola per quattro». Нижегородские альтистки Маргарита и Мария Евсиковы, Наталья Милова и Кристина Качалова исполнят сочинения русских и зарубежных композиторов. Концерт начнется в 18:30, билеты стоят 400 и 500 руб.

27 февраля в Арсенале в кремле культуролог Римма Газе прочитает лекцию «Москва. Пушкинский музей. Импрессионисты. Огюст Ренуар и Жанна Самари». Эксперт расскажет о творчестве французского живописца и модели многих его полотен. Начало в 19:00. Билет стоит 500 руб.

27 февраля в «Рекорде» петербургский актер и режиссер Олег Попов представит моноспектакль «Сергей Есенин. Мой путь», в основу которого легли стихи поэта, воспоминания о нем и автобиографические заметки. Спектакль начнется в 19:00. Билеты — от 1,2 до 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Терезин квартет»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Балет «Терезин квартет»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

27 и 28 февраля в Пакгаузах на Стрелке артисты Нижегородского театра оперы и балета покажут четыре одноактных балета «Терезин квартет». Это постановка на музыку чешских композиторов, узников Терезиенштадта, где в 1941-1945 годы нацистским режимом были убиты 33 тыс. человек, а 88 тыс. депортированы в Освенцим и другие лагеря смерти. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 1 до 2,5 тыс. руб.

28 февраля в «Планетарии №1» в парке «Швейцария» пройдет концерт солистки Нижегородской филармонии Натальи Приварской «От барокко до рока: соло фортепиано». Под куполом планетария прозвучит музыка Баха и Бетховена, Шопена и Рахманинова, Селин Дион и группы Queen. Концерт начнется в 21:00, билет стоит 1,3 тыс. руб.

Какие выставки продолжают работу До 23 февраля в Арсенале в кремле открыта выставка «Калейдоскоп французской жизни. Афиши XIX — начала ХХ века», до 23 марта — «Хрупкость». До 23 февраля в «Рекорде» на улице Пискунова открыты выставки «Игра в бирюльки, папачему и пр. вопросы жизни, вселенной и всего такого» Сони Радостиной и «Разные дороги» Сергея Ледкова. До 28 февраля в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной работает выставочный проект «Триумф атомной цивилизации». До 28 февраля в Доме архитектора на Верхневолжской набережной открыта выставка «Пепел». До 2 марта в галерее Futuro на Рождественской улице открыта выставка петербургской художницы Александры Гарт «Однажды печаль закончится». До 10 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыта выставка «Фотоавангард 1920–1930-х. Александр Родченко и его современники». До 16 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Александр Родченко. Революция в фотографии». До 16 марта в Манеже кремля открыта выставка «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес». До 16 марта в Доме губернатора в кремле открыта выставка «Художник "сурового" стиля. Виктор Иванов». До 16 марта в «Терминале А» открыта выставка нижегородской художницы Куты «Падаю». До 19 марта в корпусе НГХМ «Русское искусство» в кремле открыта выставка графики Павла Рыбакова «Хроники старого города». До 30 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта выставка нижегородского живописца Вячеслава Грачева «Вячеслав Грачев: монолог» . До 6 апреля в «Терминале А» открыта выставка художницы Ксюши Ласточки «You are not alone». До 13 апреля в «Цехе» на Варварской улице открыта выставка французско-японского дуэта медиаартистов NONOTAK «Light isolation».

Подготовила Елена Ковалева