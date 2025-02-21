Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк бьют рекорды по подпитке режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания глав МИДов G20 в Йоханнесбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

«И Международный валютный фонд, и Всемирный банк ставят рекорды по подпитке режима (Владимира.— "Ъ") Зеленского по своей линии»,— сказал глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, размеры займов, которые эти международные организации предоставляют Украине, «многократно превышают» средства, выделяемые другим развивающимся странам.

Такой аргумент Сергей Лавров привел в поддержку своего высказывания о том, что мировая экономика характеризуется диспропорциональным ростом расходов на оборонные и военные нужды.

«Безусловно, вопиющим примером служит режим Зеленского, который поглощает — или поглощал, по крайней мере,— сотни и сотни миллиардов долларов военной помощи, которые могли бы быть потрачены на жизненно важные программы содействия развитию по всему миру, прежде всего в Африке»,— констатировал министр иностранных дел России.

Как прошло заседание глав МИДов G20 — в материале «Ъ» «G20 утонула в ритмах Африки».

Анастасия Домбицкая