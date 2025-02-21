Лавров: диалог с США не конец противостояния России и Запада

Все понимают, что начало диалога между Москвой и Вашингтоном не конец противостояния между Россией и Западом. Об этом Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам заседания глав МИДов G20 в Йоханнесбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jerome Delay / AP Фото: Jerome Delay / AP

«Все (партнеры из дружественных стран.— "Ъ") приветствовали нашу встречу»,— сказал господин Лавров, отвечая на вопрос журналистов о реакции коллег на встречу делегаций РФ и США в Эр-Рияде.

«Все понимают, что это не конец противостояния России и Запада»,— добавил Сергей Лавров, подчеркнув, что само по себе начало диалога — это «возвращение к нормальности». По его словам, это признают и приветствуют все.

Господин Лавров также повторил мысль, высказанную ранее по итогам встречи в Эр-Рияде. По его словам, главное — это поддержание диалога, который позволит не допускать деградации в тех вопросах, по которым стороны расходятся по мнении.

Как прошло заседание глав МИДов G20 — в материале «Ъ» «G20 утонула в ритмах Африки».

Анастасия Домбицкая