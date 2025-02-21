«Кресты» встроят в новую историю

Новым владельцем петербургских «Крестов» стал местный строительный холдинг. Группа компаний «КВС» заплатила за комплекс бывшей тюрьмы 1,136 млрд руб., следует из протокола торгов. Изначально объект выставляли на аукцион за 1 млрд руб. Лот включал 4 га земли и более 40 тыс. кв. м построек на Арсенальной набережной. Прежде ими владела корпорация «Дом.РФ». «КВС» на своем сайте сообщает, что на месте «Крестов» появятся музей, гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ

Ранее о готовности купить и реконструировать комплекс РБК сообщал совладелец билетного сервиса Kassir.ru Евгений Финкельштейн. Тем неожиданнее оказался результат торгов, заметил операционный директор департамента стратегического консалтинга компании Nikoliers Игорь Кокорев: «"КВС" больше известна как застройщик жилой недвижимости, в основном массового сегмента. Но при этом у них до этого был и опыт работы в сложившейся городской застройке. Есть проекты на десятки гектаров. Это им поможет в реализации такого уникального сложного объекта. Проект действительно будет непростым, многофункциональным. В целом можно предположить, что не менее 4 млрд руб., вероятно, потребуется. В зависимости от баланса функций и их особенностей сумма может как значительно увеличиться, так и немного снизиться.

Значительным ограничением для этого проекта станет, конечно, сама особенность объекта недвижимости, которую придется учитывать при формировании концепции.

Это историческое здание с соответствующими ограничениями. Сумма не выглядит завышенной. Это хороший вариант как раз для определения наиболее рыночной цены для объекта».

«Кресты» построили в конце XIX века. В 1990-х изолятор оказался одним из самых переполненных: численность заключенных достигала 10 тыс. человек. В 2006-м СИЗО задумали перенести из исторического места, и в итоге в 2017-м арестантов перевели за черту города, в «Кресты-2». С тех пор эксперты и чиновники обсуждали, как новый владелец мог бы преобразовать комплекс. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, например, допускал появление там арт-кластера. Год назад «Кресты» передали на баланс «Дом.РФ», чтобы подготовить к продаже. При этом у горожан нет ощущения, что новому владельцу удастся сохранить исторический облик комплекса, отметил совладелец издания «Фонтанка» Евгений Вышенков. По его словам, юридический статус объектов до конца не прояснен:

«Это культовое место русской несвободы. Более того, все образованные либо интеллектуально мыслящие люди в мире, даже в Бразилии, при слове "Кресты" понимают, что это такое. Так же, как мы понимаем, что такое фундамент оставшейся Бастилии либо Синг-Синг в Соединенных Штатах Америки. Но при всем уважении к бизнесу у меня все-таки есть не опасения, а сомнения. Насколько это можно экономически потянуть? В Петербурге есть знаковое место — Новая Голландия. Это вообще, так сказать, уровень Джованни Баттисты Пиранези, такие там стены и так далее. И очень давно Валентина Матвиенко, которая тогда занимала пост губернатора, договорилась с таким человеком, как Роман Абрамович, что он возьмется за реставрацию и приведение этой территории в порядок. И сейчас практически это сделано, но проектом занимались в течение 20 лет.

При этом переосмыслять "Кресты" нельзя. Старт переноса СИЗО был дан Владимиром Путиным, когда он еще был исполняющим обязанности президента Российской Федерации. Ранней весной 2000 года он лично посетил следственный изолятор №1 и увидел, что там происходит. Это был, конечно, перебор. Первый вариант — идти по пути Финляндии. В Хельсинки есть примерно такой же "Крест", построенный приблизительно в то же время с такой же промышленной архитектурой. Это здание уже лет 25-30 является гостиницей. Второй подход — это то, что мы называем "пространствами". Мы как бы визуально сносим советские постройки: стену, периметр, который представляет из себя только хлам, и оставляем красивую геометрию. Вот это предполагает некое пространство.

Здесь полет фантазии бесконечен. Есть пример "Севкабеля", других площадок. При этом на данный момент, по моей информации, четких охранных обязательств не сформулировано и не сформировано».

В разные годы в «Крестах» отбывали наказание Лев Троцкий, Иосиф Бродский, Константин Рокоссовский и Лев Гумилев. Значительная часть зданий комплекса признана объектами культурного наследия. При этом на торгах не были проданы действующая церковь Святого Александра Невского и здание общежития для сотрудников ФСИН.

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Елизавета Скобцова