Дело полицейских-вымогателей из Пятигорска дошло до суда

В Пятигорский городской суд поступило уголовное дело в отношении бывшего капитана полиции Артема Узденова, а также его сообщников Дениса Рогуля и Максима Есютина. Они обвиняются в вымогательстве взятки в составе организованной группы (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу, все трое входили в организованную преступную группу, созданную командиром отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по Пятигорску Николаем Дмитриенко в 2014 году. «В целях личного обогащения» стражи порядка вымогали деньги у закладчиков наркотиков и продавцов на рынках Пятигорска.

Фигурантам, по данным суда, вменяется эпизод, когда в мае 2021 года капитан Узденов и старший сержант Размик Оганджанян во время патрулирования задержали троих молодых людей «по подозрению в приобретении и хранении наркотических средств». Однако при обыске запрещенных веществ у парней не оказалось, и тогда полицейские стали угрожать им, что сфальсифицируют нужные доказательства. Для этого они привлекли в качестве понятых Дениса Рогуля и Максима Есютина, которые должны были засвидетельствовать изъятие наркотиков у задержанных. За невозбуждение уголовного дела фигуранты потребовали 300 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении участников преступной группы было возбуждено в июле 2022 года. Тогда же суд удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу 11 сотрудников полиции. Следствие установило, что подчиненные Николая Дмитриенко на протяжении восьми лет «с помощью угроз привлечения к уголовной и административной ответственности» получили от граждан в виде взяток 4,5 млн руб.

Александра Ларинцева, Пятигорск