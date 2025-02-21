Брат экс-супруги мэра Бугульмы подарил чиновнику 5 млн рублей и занял ему 17,5 млн рублей

Брат бывшей супруги мэра Бугульмы Линара Закирова подарил чиновнику 5 млн руб. на никах и одолжил ему 17,5 млн руб. Обстоятельства стали известны в ходе судебного заседания по делу об изъятии активов семьи Закирова на сумму 121 млн руб. в пользу государства по иску прокуратуры.

В Высокогорском районном суде Татарстана выступил с показаниями Булат Фахрутдинов, брат бывшей жены действующего мэра Бугульмы Линара Закирова. Он также является предпринимателем, экс-депутатом Казгордумы и сыном владельца ЗАО «Кулон».

Свидетель отметил, что деньги, предназначенные в качестве подарка на никах, он передал матери Закирова — Фатыме Закировой. Сам мэр Бугульмы отказался принимать средства, сославшись на свой статус госслужащего. В связи с этим свидетель принял самостоятельное решение вручить деньги его матери.

Кроме того, Фахрутдинов рассказал, что займ в 17,5 млн руб. был оформлен на имя матери Закирова. Большую часть этих средств он взял у своего отца. На заседании он отметил, что переданные Линару Закирову суммы не являются для его семьи существенными, а также, что глава Бугульмы обязался вернуть долг до 2030 года.

Также в суде выступила риелтор Оксана Алистарова, которая помогала матери мэра Бугульмы приобрести квартиру на Шелепихинской набережной в Москве за 17,5 млн руб. По ее словам, недвижимость была продана по цене ниже рыночной из-за срочного отъезда продавца из страны. Реальная стоимость квартиры, по оценке свидетеля, составляла около 23 млн руб.

На прошлом заседании прокуратура озвучила, что она увеличивает исковые требования к главе Бугульминского района и мэру Бугульмы Линару Закирову, а также его семье с 60 до 121 млн руб.

Влас Северин