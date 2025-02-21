«При текущих значениях ключевой ставки ситуация с банкротствами будет продолжаться»

С начала 2025 года ряд строительных компаний в регионах России стали банкротами или оказались на грани такой процедуры. О возможной проблеме ранее предупреждали в ДОМ.РФ, где указывали на высокие объемы нераспроданного жилья. Что стоит за массовыми банкротствами строительных компаний, рассказал руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «ЮР-Проект» Виктор Панченко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Панченко

Фото: предоставлено автором Виктор Панченко

Фото: предоставлено автором

«На территории Кубани, как и в иных регионах, фиксируются банкротства региональных застройщиков. В регионе с начала 2025 года подан ряд заявлений о банкротстве строительных компаний — например, в отношении ООО “КубаньКапиталСтрой”, ООО “ЮгСтрой”, ООО “Инженерная строительная компания”, ООО “Строительная компания “Успех”. Рассматривается обоснованность и заявлений о банкрортстве застройщиков, поданных в 2024 году.

Банкротство застройщиков — достаточно распространенное явление, ежегодно несостоятельными признаются и федеральные, и региональные компании. Однако в течение 2024 года финансовый кризис на рынке девелоперов существенно обострился. На уровне правительства РФ обсуждается вопрос о моратории на банкротство застройщиков по предложению Минстроя России, что отражает масштаб проблемы. При этом следует учитывать мнение Аналитического центра ДОМ.РФ, где отмечают, что крупным застройщикам массовые банкротства не грозят, в зоне риска находятся небольшие региональные компании, которые реализовывали неосмотрительную финансовую политику.

В качестве причины такого положения на рынке девелоперов следует отметить повышение ключевой ставки Банка России и стоимости недвижимости, как следствие — падение покупательского спроса. Поспособствовала ситуации и отмена льготной ипотеки. Все это снижает активность потенциальных покупателей. Многие строительные компании реагируют на отсутствие спроса снижением цен на недвижимость, что обеспечивает временный положительный результат, но в долгосрочной перспективе увеличивает риск неисполнения принятых на себя обязательств.

Соответственно, во многом на ситуацию на рынке влияет соотношение спроса и предложения. В Краснодаре в этом плане отмечается один из худших показателей по всей России: по данным открытых источников, 66 % из 100 % построенных застройщиками объектов недвижимости на территории города не реализованы. Поэтому не исключено ухудшение общего положения на рынке застройщиков в регионе.

При текущих значениях ключевой ставки ситуация с банкротствами будет продолжаться, особенно если речь идет о регионах, где спрос на недвижимость последние годы поддерживался во многом за счет льготной ипотеки.

Нельзя сказать, что в текущем году формируется тренд именно на банкротство застройщиков — аналогичная ситуация складывается в промышленной сфере, сфере управления недвижимым имуществом, обрабатывающих и транспортной отраслях».