В Уфе 22 и 23 февраля пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе 22 и 23 февраля с 9:00 до 16:00 пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в пресс-службе мэрии. 22 февраля ярмарки состоятся на участке автодороги по улице от Ухтомского до Новороссийской улицы, возле парка «Волна», на площадях имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи и около дома 20 на улице Рабкоров.

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Для проведения ярмарки в Демском районе закроют участок улицы Правды с 7:00 до 16:00.

23 февраля ярмарки продолжатся, но за исключением площадок по улице Правды и перед Дворцом молодежи.

Венера Хисамова