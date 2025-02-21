Путин повысил несколько десятков офицеров Минобороны

Президент России Владимир Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны. В частности, командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук получил звание адмирала, говорится в соответствующем указе.

Кроме того, российский лидер присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Иванаеву. Такое же звание получил начальник Национального центра управления обороной Станислав Гаджимагомедов, а также военнослужащие Валерий Солодчук и Владимир Кравченко.

Еще девяти офицерам было присвоено звание генерал-лейтенанта. Заместитель командующего Черноморским флотом Вячеслав Родионов получил звание вице-адмирала. Звание генерал-майора было присвоено еще 28 военнослужащим.