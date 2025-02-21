EY: увеличение оборонных расходов в Европе повысит ВВП и создаст рабочие места

Сегодня, 21 февраля, германское подразделение аудиторско-консалтинговой компании EY опубликовало исследование, посвященное экономическому эффекту повышения расходов на оборону в Европе. По его оценке, рост таких расходов будет способствовать повышению ВВП и созданию новых рабочих мест.

Аналитики EY рассмотрели два сценария: сохранение нынешнего уровня расходов, когда страны Европы вкладывают в оборону в среднем 2% ВВП или меньше, и рост расходов на оборону примерно до 3% ВВП. Как отмечают авторы доклада, для снижения зависимости от США и повышения обороноспособности европейским странам в ближайшие шесть лет нужно вкладывать в эту сферу по €65 млрд в год. «Учитывая нынешние вызовы в сфере политики безопасности, сейчас активно обсуждается необходимость повышения расходов на оборону — и все говорит в пользу того, что в Европе этот показатель скоро приблизится к 3% от ВВП и более»,— считает старший партнер EY-Parthenon Ян Фридрих Кальморген.

Аналитики EY отмечают, что по действующим сейчас планам европейские страны в ближайшие годы будут инвестировать в оборонную промышленность примерно по €72 млрд в год. Это создает или сохраняет около 680 тыс. рабочих мест. Рост инвестиций до 3% ВВП, по подсчетам EY, приведет к увеличению производства оборонной промышленности на €113 млрд в год. По прогнозам аналитиков компании, это также увеличит ВВП в среднем на 0,66% в год и приведет к созданию 660 тыс. новых рабочих мест.

Яна Рождественская