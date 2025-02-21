Жителя Новороссийска осудили за организацию незаконной миграции

Ленинский районный суд Новороссийска признал 69-летнего местного жителя виновным в организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ) и фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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По данным суда, с мая 2023 по май 2024 года фигурант заключал фиктивные трудовые договоры и предоставлял их в миграционные органы для незаконного продления срока пребывания иностранцев в России. Кроме того, на основании ложных сведений в систему миграционного учета были внесены данные о нахождении 11 иностранцев по адресу, где они фактически не проживали.

Нарушения выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. В суде отметили, что действия подсудимого привели к искажению данных о перемещении иностранцев, необходимых для государственного статистического учета и прогнозирования миграционных процессов.

С учетом обстоятельств дела обвиняемый приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков