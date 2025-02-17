Политика на службе хоккея

Турнир четырех наций, в котором участвуют сборные Канады, США, Финляндии и Швеции, составленные из игроков НХЛ, еще до окончания предварительного этапа успел превратиться в феномен с точки зрения телевизионной востребованности. Интерес к его матчам в Северной Америке значительно превосходит интерес к играм чемпионата лиги, а встреча между американской и канадской сборными в Монреале собрала телеаудиторию в 4,4 млн человек, уступив по этому показателю в нынешнем десятилетии лишь некоторым играм финальных серий Кубка Стэнли. Правда, этому взлету, по мнению экспертов, способствовала «геополитика», привнесшая остроту в отношения между США и Канадой. Ею идеально воспользовались участники игры, начавшие ее с трех драк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Добавить остроты матчу сборных США и Канады их хоккеисты (справа — Мэттью Ткачак, слева — Брэндон Хейгл) решили с помощью трех подряд драк в самом его начале

Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images Добавить остроты матчу сборных США и Канады их хоккеисты (справа — Мэттью Ткачак, слева — Брэндон Хейгл) решили с помощью трех подряд драк в самом его начале

Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images

О том, что сыгранный в ночь с субботы на воскресенье матч предварительного этапа Турнира четырех наций между сборными США и Канады установил очень заметное достижение, рассказали Nielsen Fast National data и Sports Business Journal. Они сообщили, что средняя аудитория его трансляции на ABC составила 4,4 млн зрителей.

Аудитория пиковая же достигла отметки 5,2 млн зрителей. Это действительно впечатляющие цифры для североамериканского хоккея.

Например, размер аудитории матча более чем в три с половиной раза превзошел средний показатель для встреч текущего регулярного чемпионата НХЛ, которые показывал ABC, и почти в пять раз — размер аудитории предыдущего матча между сборными США и Канады в формате «лучшие против лучших». Он был сыгран на Кубке мира в 2016 году.

Но есть факт даже более показательный. Если брать отрезок в минувшие пять лет, начиная с 2019 года, то встреча в плане интереса, который сгенерировала, превзошла все матчи, сыгранные в НХЛ, за исключением некоторых, прошедших в рамках финальных серий Кубка Стэнли, то есть таких, в которых на кону стоял ценнейший в лиге приз. А за два минувших сезона ее обошла с 7,67 млн зрителей только решающая, седьмая игра прошлогоднего финала: в ней «Флорида Пантерс» одолел «Эдмонтон Ойлерс», завоевав главный трофей НХЛ.

Турнирное значение матча между сборными США и Канады было не слишком велико.

Американцы в нем победили в упорной борьбе со счетом 3:1, досрочно обеспечив участие в финальной встрече, но канадцы, несмотря на поражение, сохранили неплохие шансы тоже там оказаться. Для этого им надо было вчера поздно ночью по московскому времени справиться в заключительной встрече предварительного раунда с финнами.

Различные издания, объясняя появление «хоккейного феномена», рассуждают о сочетании различных факторов, таких как наличие в составах соперников чрезвычайно ярких хоккеистов и принципиальность соперничества между двумя топовыми сборными. Но все они — и The Athletic, и ESPN, и Sports Business Journal — уверены, что один из них к хоккею непосредственного отношения не имеет.

The New York Times прямо причислил «геополитический фактор» к числу важнейших для данной истории.

Рассказывая об этом матче, по его мнению, невозможно избежать напоминаний о том, как изменились в последние недели отношения между соседними странами из-за инициатив вступившего в должность президента США Дональда Трампа. Речь о его предложении сделать Канаду «51-м штатом» и указе о повышении пошлин на канадский импорт до 25%.

Эти инициативы уже нашли свое отражение в спортивной сфере. В некоторых американских профессиональных лигах присутствуют команды как из США, так и из Канады. Канадских больше всего, естественно, в НХЛ — 7 из 32. И в феврале в тренд превратилось освистывание американского гимна болельщиками перед теми матчами лиги, в которых клубы из Канады принимали те, что базируются в США. Однако, кажется, еще ни разу возникшую напряженность не удавалось так удачно конвертировать в коммерческий прорыв.

ESPN отмечает, что бурному притоку аудитории способствовало экстраординарное начало матча, «задавшее ему тон» и «поднявшее градус накала».

В регулярном чемпионате драки между хоккеистами, в которые не принято вмешиваться судьям до того момента, пока кто-то не окажется на льду или не возникнет явная угроза здоровью спортсмена,— привычное явление. Но на уровне сборных это огромная редкость. Матч же сборных США и Канады в монреальском Belle Centre открылся помимо освистывания публикой национального гимна гостей, никого не удивившего, тремя боями, уместившимися в девять секунд чистого времени после стартового вбрасывания. В них американцам Мэттью и Брейди Ткачакам, а также Джейти Миллеру противостояли канадцы Брэндон Хейгл, Сэм Беннетт и Колтон Парайко. Причем все поединки получились чрезвычайно жесткими, с обилием ударов.

А хоккеисты, по сути, не скрывали, что договорились о них заранее. Брейди Ткачак рассказал, что такой сценарий обсуждался перед игрой «в чате» и устроил обе стороны. А его старший брат Мэттью и Хейгл сбросили перчатки, встав друг против друга на стартовом вбрасывании, хотя не являются специалистами в этом аспекте, едва шайба коснулась льда.

Сюжет понравился, кажется, всем без исключения, кто наблюдал за развитием событий. Так, форвард сборной Швеции Йеспер Братт, смотревший матч с трибуны, говорил, что, на его взгляд, схватки вывели восприятие игры зрителями «на новый уровень».

Впрочем, сама НХЛ предпочитает концентрироваться все-таки не на отдельном кейсе, каким бы поразительным он ни выглядел, а на телевизионном успехе соревнования в целом.

С этим тезисом действительно трудно спорить, зная статистику. Громадная по хоккейным меркам она была у всех четырех матчей, сыгранных к понедельнику. Встреча Канада—Швеция собрала 4,1 млн зрителей, а США—Финляндия — 3,4 млн. Наименьший показатель у матча между сборными Швеции и Финляндии, показанного ESPN,— 1,55 млн. Но он все равно заметно выше, чем у игры, лидирующей по данному критерию в регулярном чемпионате НХЛ. Средняя аудитория недавнего матча «Вегас Голден Найтс» с «Бостон Брюинс» на ABC составила 1,27 млн зрителей. И это при том, что в НХЛ не редкость матчи, собирающие телевизионную аудиторию менее 300 тыс. человек.

ESPN, Sports Media Watch и Sports Business Journal не сомневаются, что цифры подтверждают верность стратегии лиги. В середине прошлого десятилетия она потеряла интерес к турнирам для сборных, прекратив проведение Кубков мира и отказавшись от участия в Олимпийских играх. Турнир четырех наций, ради которого НХЛ устроила перерыв в своем регулярном чемпионате и отказалась от Звездного уикенда, мероприятия чрезвычайно популярного,— своеобразный анонс решительного возвращения в этот хоккейный жанр. Через год ее хоккеисты снова выступят на Олимпиаде, которую примут итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, а в 2028 году лига возобновит организацию Кубка мира. Его масштаб будет гораздо крупнее масштаба Турнира четырех наций, оставшегося, скажем, без находящейся под санкциями сборной России с ее шикарным набором хоккейных знаменитостей.

Алексей Доспехов