Демонтаж танкера «Волгонефть-239» выполнен наполовину

Специалисты наполовину выполнили демонтаж танкера «Волгонефть-239». Более 350 т металла сдали на переработку. Работы с кормовой частью закончат до 31 марта, сообщает Минтранс России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас идет завершающий этап разделки кормовой части судна. Перед этим специалисты откачали весь груз из резервуаров, сняли судовое оборудование и демонтировали надстройку. Кроме того, продолжаются работы группы водолазов по поиску и подъему мазута в прибрежной зоне Темрюка и Анапы. Всего собрано более 39,2 тыс. кг нефтесодержащих отходов.

В течение трех дней объединенная группировка водолазов собрала 100 мешков мазута массой 5 тыс. кг в районе причала Джемете. Они обследовали 420 тыс. кв. м дна. В районе причала Витязево на поверхность подняли 186 мешков массой 9,3 тыс. кг.

Водолазы продолжают поиски возможных мест скопления мазута в акватории вдоль побережья Анапы. Работа ведется в несколько этапов. Полностью обследованы 4 из 15 участков и два из пяти пирсов.

Алина Зорина