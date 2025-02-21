В Саратове начали менять изношенный водопровод на Слонова

Специалисты МУПП «Саратовводоканал» приступили к замене аварийного водопровода на ул. Слонова в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Там часто фиксировались аварийные ситуации из-за естественного износа. Это приводило к перебоям в подаче холодной воды жителям. В итоге руководство МУПП «Саратовводоканал» решило заменить 150 м водопровода.

На ул. Слонова, 72а появятся современные полиэтиленовые трубы, благодаря которым сократится потеря воды, улучшится качество водоснабжения, уменьшится число порывов на сетях. Также в этом году начинается масштабная программа по капремонту сетей в Саратове. Специалисты приведут в порядок основные магистральные водоводы и коллекторы, которые находятся в аварийном состоянии. Программу реализуют при поддержке губернатора Романа Бусаргина.

Павел Фролов