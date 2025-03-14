Сегодня отмечает день рождения вдова первого президента России Наина Ельцина

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Наина Ельцина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее поздравляет спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

— Дорогая Наина Иосифовна! Возможность поздравить Вас с днем рождения — честь и радость для многих людей. И не только для тех, кто в своей жизни ощутил Ваше участие и заботу,— а таких немало! Вы стали символом человеческого благородства, безупречности поведения, настоящего, а не показного такта в отношениях с людьми. При жизни Бориса Николаевича Ельцина и после его ухода Вы занимали и занимаете особое место в российской жизни, обладая удивительным достоинством и человеческим обаянием, которые лишь умножались с годами. Живите долго! Вы так важны для всех нас!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»