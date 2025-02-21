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ФСБ расследовала хакерскую атаку на фирму в Саяногорске

В Саяногорске (Республика Хакасия) органы безопасности завершили расследование хакерской атаки на информационную инфраструктуру коммерческой организации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали в региональном управлении ФСБ России, в декабре прошлого года злоумышленники получили несанкционированный доступ к информационной системе одного из предприятий пищевой промышленности Саяногорска. Вирус, который они через интернет загрузили на компьютер одного из сотрудников фирмы, привел к тотальному шифрованию и удалению сведений.

«Для блокирования информационных ресурсов злоумышленник использовал установленную на «взломанном» компьютере зарубежную программу удаленного доступа AnyDesk, настройки которой позволили распространить в локальной сети коммерческой организации вирус семейства LockBit (т.н. «шифровальщик-вымогатель»)»,— пояснили в ФСБ.

Сообщается, что информационная система саяногорской компании не имела антивирусной защиты.

Антон Вебер

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