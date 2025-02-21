В Ульяновске задержан технический директор Пермских тепловых сетей

Технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев задержан в Ульяновске. Как сообщает 73online.ru, задержание стало итогом следственных и оперативно-разыскных действий УМВД по региону на ульяновском филиале «Т Плюс». По сведениям издания, экс-директора задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему вменяют два эпизода — преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и покушение на растрату в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 7,5 лет). Господин Гужев проходит по делу подозреваемым. Вместе с ним «в статусе» один из рядовых сотрудников ульяновского ПАО «Т Плюс».

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18 февраля в ульяновском филиале прошли следственные действия.

Следователи УМВД изъяли документы в рамках уголовных дел, которые, как предполагается, связаны с банкротством ульяновского МУП «Городской теплосервис» и возможными попытками продажи его имущества по заниженной цене конкурсным управляющим в интересах «Т Плюс».

В пермском филиале «Т Плюс» сообщение пока не прокомментировали. Ранее в телеграм-канале Ульяновского филиала ПАО «Т Плюс» сообщали, что оказывает правоохранительным органам все необходимое содействие. «Проводимые мероприятия не препятствуют работе филиала, все производственные предприятия функционируют в штатном режиме. Представителям правоохранительных органов оказывается всестороннее содействие»,— сообщалось ранее в официальном комментарии.

Напомним, Сергей Гужев был назначен на должность технического директора – главного инженера ООО «Пермская сетевая компания» в июлей 2020 года. Господин Гужев в 1996 году окончил Ульяновский политехнический институт по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Управленческую деятельность начал в 2002 году на Ульяновской ТЭЦ-3 начальником производственно-технического отдела, в 2008 году занял пост директора – главного инженера Ульяновской ТЭЦ-3.

В период 2010-2014 годов руководил территориальным управлением по теплоснабжению ОАО «Волжская ТГК» в городе Ульяновск. С 2014 по 2020 год занимал должность директора Ульяновского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».