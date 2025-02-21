Строительство кампуса «Меркурий» в Рыбинске может начаться в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация кампуса "Меркурий"

Фото: Михаил Евраев, Telegram Визуализация кампуса "Меркурий"

Фото: Михаил Евраев, Telegram

20 февраля регион посетил помощник президента Николай Патрушев. В том числе он вместе с главой региона приехал в РГАТУ, на базе которого будет строиться кампус. Там состоялось расширенное заседание на тему подготовки кадров.

«Кампус мирового уровня "Меркурий" в Рыбинске даст мощный стимул для развития города и кадрового потенциала всего региона. Надеемся приступить к строительно-монтажным работам уже в этом году»,— написал губернатор.

Михаил Евраев рассказал, что поступило предложение реализовать пилотный проект бесшовной системы образования, то есть объединить на базе кампуса школу и детсад, расположенные рядом. Губернатор поддержал инициативу и предположил, что ее реализация может стать примером для других регионов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчиком по разработке проектно-сметной документации для кампуса «Меркурий» в Рыбинске является ГУП «Татинвестгражданпроект» из Казани. Проектирование должно завершиться в апреле 2025 года. Стоимость строительства кампуса предварительно оценивается в 12 млрд руб.

Алла Чижова