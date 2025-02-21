Раздвиньте ногу

Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) научился делать детские эндопротезы, которые умеют расти. Каждый протез индивидуален, создан точно по мерке, полученной с помощью МРТ, но изготавливают их практически серийно и потому быстро. Чтобы удлинять такие протезы, не нужна операция. В России их установили уже четырем детям, а одной девочке даже успели удлинить.

Эта история — из сферы «чего только не научилась делать медицина». Самое сложное здесь — превратить уникальное умение в привычную операцию. Именно об этом хочу рассказать.

Речь о детях с опухолью кости — увы, это бывает, Русфонд не раз помогал таким больным. Иногда часть кости приходится удалять и заменять металлом. Ребенок теперь немного робот. Только ведь он еще растет. Поэтому в СамГМУ в новую металлическую кость вставляют механизм вроде часового. Его шестеренки расталкивают в разные стороны телескопические стержни, и кость может удлиниться сантиметров на 15. Операция для этого не нужна: шестеренки раскручивают с помощью внешнего магнита.

Примерно год назад я писал о первой установке самарского раздвижного протеза: его получил 70-летний пациент, у которого из-за рака кости нога постепенно укоротилась. С тех пор, говорит Андрей Николаенко, директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, где производят протезы, такую конструкцию поставили еще одному взрослому (на нем завершились клинические испытания) и четырем детям.

Последняя операция прошла в этом месяце в московском Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина. А самая сложная была в петербургском НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Для 15-летней Насти пришлось изготовить всю бедренную кость и оба прилегающих к ней сустава, тазобедренный и коленный. До этого у нее был обычный протез, левая нога не могла расти и стала на 6 см короче правой. Теперь равенство можно восстановить: в начале февраля Насте провели первую раздвижку. Это очень деликатный процесс, говорит Николаенко: за пять сеансов в течение пяти дней нога удлинилась на 8 мм.

В этом году будет изготовлено минимум 50 раздвижных протезов. А затем, осторожно прогнозирует Николаенко, производство может вырасти до 100–150 в год. 100 — потребность России. Остальное — для сопредельных стран.

Раздвижной протез не мировая новость: в Европе и Америке их производят, но в Россию больше не импортируют.

— Что-то в конструкции мы позаимствовали, чтобы не тратить время,— не скрывает директор НИИ бионики,— что-то разработали. Но абсолютно все — шестеренки, стержни, суставы — делаем сами. Только сырье покупаем.

Вот это производство полного цикла для меня главное во всей истории. Кажется, впервые рассказываю о таком. Многие что-то делают, налаживают, собирают, но приглядишься — половина готовых деталей из Китая. Самарскому медуниверситету помогла созданная несколько лет назад своя производственная площадка с цехами разной специализации.

И еще из производственной сферы — сочетание индивидуализации и серии. Протез ведь делают на основе МРТ, по размеру кости и с учетом будущего роста ребенка. Сразу много не изготовишь. Штука в том, что среди 15–20 деталей протеза есть строго индивидуальные — штифты, которыми он крепится в кости и которые должны точно соответствовать форме канала в ней. Есть «линейки деталей» — один и тот же компонент нескольких размеров. А есть и серийные компоненты.

— У нас запас таких деталей на складе, поэтому выполнить заказ можем быстро, за десять рабочих дней максимум,— говорит Николаенко.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»