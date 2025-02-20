Почетные граждане ушли в оппозицию

В Кстовском городском суде рассматривается иск об отмене решений совета депутатов и процедуры публичных слушаний, касающихся объединения муниципального округа с Нижним Новгородом. Истец, кстовский депутат Олег Захаров, полагает, что его коллеги и кстовская администрация грубо нарушили процедуру проведения слушаний. В администрации считают, что все было по закону, и просят отклонить иск. Между тем группа из 25 почетных граждан Кстовского округа направила коллективные обращения в Совет Федерации и Госдуму с просьбой не допустить принятия областного закона о слиянии двух муниципалитетов. Авторы обращений считают, что идея присоединить 122 населенных пункта к Нижнему Новгороду не сочетается с федеральным законодательством о местном самоуправлении.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В Кстовском муниципальном округе продолжаются судебные разбирательства по административному иску депутата Олега Захарова к окружному совету депутатов и главе МСУ Ивану Уланову. Он обжалует инициативу совета о объединении Кстовского округа с Нижним Новгородом, назначение публичных слушаний и процедуру их проведения. Депутат считает, что коллеги должны были узнать мнение кстовчан на референдуме. Как писал «Ъ-Приволжье», публичные слушания по вопросу вхождения округа в состав Нижнего Новгорода прошли в декабре. В Кстове голосовало почти 400 человек, с перевесом в несколько голосов победили сторонники слияния двух муниципалитетов.

Как рассказал истец Олег Захаров, у него есть дополнительные доводы о том, что процедура публичных слушаний была нелегитимна. Их должен был вести представитель депутатского корпуса — председатель совета Юрий Федоров, который действительно открыл обсуждение, но потом устранился. После доклада главы МСУ Ивана Уланова появились мужчина с девушкой, обозначенные в протоколе слушаний как «ведущий-1» и «ведущий-2».

«Что это были за люди, откуда они взялись, неизвестно. Однако они вели слушания до самого конца, задавали вопросы главе МСУ Ивану Уланову. В конце сам глава перехватил ведение: он предлагал гражданам голосовать “за” или “против”, озвучивал результаты. Но это не его полномочия»,–- полагает Олег Захаров. Он сообщил, что нашел и расхождения в тексте протокола слушаний с их аудиозаписью. В протоколе упоминается поступление 1,6 тыс. письменных обращений от кстовчан, однако на записи председатель их не упоминал.

«Я считаю, что в протоколе есть подлог. По положению о публичных слушаниях поступившие перед ними письменные мнения граждан обязательно должны быть озвучены и обсуждены. Но ничего этого не было», — рассказал депутат Захаров.

Также у депутата есть претензии и к процедуре подсчета голосов, так как учет оставшихся в зале ДК участников слушаний не велся, многие зарегистрированные к концу уже ушли.

Администрация Кстовского округа просила суд отказать Олегу Захарову в иске, считая, что все решения по инициативе объединения с Нижним Новгородом были правомерно приняты органами МСУ, а по федеральному законодательству и не требовалось проводить какой-либо местный референдум. Процедура публичных слушаний, по версии главы МСУ Ивана Уланова, была назначена и прошла в соответствии с положением. Также, по мнению главы, изложенному в судебном отзыве, права истца принятыми решениями никак не затронуты. Кстовский суд приступит к изучению запрошенного протокола публичных слушаний на следующем заседании 27 февраля.

Позицию истца о том, что надо было проводить референдум и спрашивать мнение кстовчан, поддержали 25 почетных граждан Кстовского округа — бывшие председатели горисполкома, главы администраций, депутаты, руководители предприятий и общественных организаций. Вместе они обратилась с письмами к руководству Совета Федерации и Госдумы РФ, а также к лидерам парламентских партий КПРФ и СРЗП (копии имеются в распоряжении Как писал «Ъ-Приволжье»).

Федеральное собрание почетные кстовчане попросили «не допустить принятия закона Нижегородской области» об объединении Нижнего Новгорода и Кстовского округа, или приостановить его в случае принятия, разработав законодательные поправки о запрете областных центров субъектов РФ расширяться за счет соседних районов.

Как следует из писем, их авторы не согласны с увеличением территории Нижнего Новгорода втрое за счет лишения Кстовского округа административной самостоятельности и своего бюджета. Они также считают, что присоединение 122 населенных пунктов, преимущественно сельских, к городскому округу не согласуется с федеральным законом об общих принципах организации МСУ. Возникнет и проблема удаленности жителей от административного центра: например, расстояние от деревни Ачапное до областного центра 75 км. «Считаем недопустимым решать демографические и финансовые проблемы Нижнего Новгорода за счет жителей соседнего муниципального округа», — указали подписанты, сославшись на то, что население Нижнего Новгорода де-юре увеличится на 120 тыс. кстовчан, а крупные кстовские заводы будут платить налоги в его бюджет.

Добавим, что инициативу кстовских депутатов об объединении областного центра с Кстовским округом в целях общего развития и концентрации ресурсов поддержали депутаты Нижнего Новгорода, мэр города Юрий Шалабаев и губернатор Глеб Никитин. Однако областной законопроект пока на согласованиях: ориентировочно его могут внести в заксобрание в марте.

Роман Кряжев