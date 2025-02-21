«Светлая слобода» скрывает яйцо

Строительство птицефабрики московского бизнесмена Олега Слободяника в Панинском районе Воронежской области приостановлено, сообщили в региональном минсельхозе. В администрации района рассказали, что у собственника «возникли сложности на фоне роста кредитных ставок», но переговоры по возобновлению проекта ведутся. Предполагалось, что до 2023 года в регионе построят четыре очереди птицефабрики мощностью 600 млн яиц в год, зернохранилище и комбикормовое предприятие. Инвестиции в проект оценивались в 2,9 млрд руб. Эксперты отмечают стабилизацию рынка куриного яйца и считают, что на приостановку проекта повлияли увеличение стоимости кормов и рост конкуренции в отрасли.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Проект комплекса по производству комбикорма и выпуску яиц в Панинском районе Воронежской области ООО «Светлая слобода» был приостановлен. Об этом «Ъ» сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. В администрации Панинского района рассказали, что переговоры по возобновлению проекта ведутся. «У собственника возникли определенные сложности на фоне роста кредитных ставок. Что-то уже было реализовано, монолитные работы точно велись, так как, чтобы банк прокредитовал проект, он должен быть уже насколько-то выполнен»,— пояснили там.

По данным источника «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, работа по содействию в реализации проекта была возобновлена в конце 2024 года. Совладелец и гендиректор ООО «Светлая слобода» Олег Слободяник не ответил на звонки «Ъ-Черноземье».

Проект был анонсирован в 2019 году. Изначально московский бизнесмен Олег Слободяник собирался вложить около 4 млрд руб. в производство куриных яиц в Панинском районе. До 2022 года планировалось построить четыре очереди птицефабрики общей мощностью 600 млн яиц в год, зернохранилище и комбикормовое предприятие. Первую очередь предприниматель был намерен реализовать уже в 2020 году, а затем еще три очереди — птицефабрики на 200 млн товарных яиц. В первую очередь проекта — комбикормовое предприятие производительностью 20 т в час — планировалось вложить 1,2 млрд руб.

В 2022 году объем инвестиций в проект сократился до 2,9 млрд руб. Сроки реализации сдвинулись на август 2023 года. Планировалось, что комплекс по производству комбикорма станет резидентом индустриального парка «Панинский» общей площадью 46,1 га.

По данным Rusprofile, ООО «Светлая слобода» зарегистрировано в 2019 году в Воронежской области. Уставный капитал — 257 млн руб. Гендиректор — Олег Слободяник. Ему также принадлежит доля в 50% общества, еще 50% контролирует Фахрат Нуриев. В 2023 году выручка общества составила 5,4 млн руб. Чистый убыток — 5,5 млн руб.

Господин Слободяник также владеет двумя компаниями, специализирующимися на лекарствах для ветеринарии и фармацевтике. Ему принадлежат ООО «Медиаветсервис» и ООО «НПК “Мегаветфарм”». Также предприниматель владеет долей в 25% в ООО «УК МАПП “Панинский”» по аренде и управлению недвижимостью, еще 75% долей контролируется через ООО «Светлая слобода». Фахрату Нуриеву принадлежат две фирмы, связанные со строительством. ООО «Сервис Плюс» он владеет напополам с Жамшидом Нуриевым, а ООО «Европрестиж» по выпуску пластиковых изделий для строительства контролирует полностью. Директором в обеих организациях является Жамшид Нуриев.

По данным правительств регионов Черноземья и реготделений Росстата, производство яиц в макрорегионе достаточно стабильно. По данным Воронежстата, в январе 2025-го в Воронежской области было произведено 62,3 млн куриных яиц. В 2023 году воронежские предприятия произвели 792,3 млн яиц, в 2022-м — 589,4 млн. В Белгородской области в 2024 году было произведено 1,56 млрд яиц, в 2023-м — 1,55 млрд, в Липецкой области — 851,4 и 861,5 млн соответственно, в Тамбовской области — 103,4 и 105,2 млн. В Курской области произведено 169,5 млн яиц в 2023-м, а в 2022-м — 166,2 млн шт., данные за 2024 год не приводятся.

Основные игроки на рынке куриного яйца в Липецкой области — СПССПК «Экоптица», в Тамбовской области — АО «Степное яйцо», в Белгородской области — ООО «Белянка», ГК «Лето», АО «Агрофирма “Русь”», ООО «Реал Инвест» и ООО «Агро Русь». В Воронежской области производством яйца занимаются ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО «Ряба», СПК «Ширяев Г.И.», ООО «СХП ППХ “Заброденское”» и ООО «Лискобройлер».

Старший преподаватель кафедры экономической теории университета «Синергия» Юлия Тулупникова поясняет, что после резкого подорожания куриных яиц в конце 2023 года в стране и Черноземье в частности «выросла рентабельность» их производства. «Также правительство включило яйца в перечень социально значимых продовольственных товаров. Благодаря этому производителей яиц освободили от обязанности платить розничным сетям за размещение у них своего товара. В результате производители снизили свои затраты, а сэкономленные средства пустили на инвестиции в производство. Все это не может не способствовать бурному росту инвестиций в расширение и обновление производства, а также в строительство новых птицекомплексов. В Черноземье, к примеру, в Воронежской области расширяет производство птицефабрика “Третьяковская”»,— отмечает эксперт.

Госпожа Тулупникова добавляет, что приостановка таких проектов, как «Светлая слобода», возможно, «связана не только с заметной стабилизацией рынка и некоторым снижением уровня цен в последнее время, но и с увеличением стоимости корма, а также с ростом конкуренции в отрасли. Российский рынок яйца сбалансировался, период роста цен завершился. Возможно, руководство ООО “Светлая слобода” пришло к выводу, что текущие объемы производства в регионе покрывают спрос внутреннего рынка»,— предположила эксперт.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает «маловероятным», что приостановка проекта ООО «Светлая слобода» продиктована «конъюнктурой рынка», так как она сейчас «максимально благоприятна для новых проектов. «По итогам прошлого года рост производства куриных яиц Росстатом оценивается всего в 1,2% к показателям 2023 года. Этого роста для стабилизации рынка недостаточно, поскольку всю вторую половину 2023-го предложение стремительно падало: фермеры предпочли пустить значительную часть птицы на мясо после роста цен на него. За 2024 год насытить рынок предложением с учетом сокращения численности несушек было сложно. При этом государство активно стимулирует восстановление и увеличение численности птицеводческих предприятий за счет программ субсидирования и льготных кредитов»,— подчеркнул господин Тедеев.

Егор Якимов