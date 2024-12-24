Суд продлил срок от зачатия до родов

Химкинский городской суд Московской области обязал Социальный фонд России назначить пенсию по потере кормильца ребенку, который родился спустя почти год после смерти биологического отца с помощью технологий ЭКО. Определение по аналогичному делу должен в ближайшее время вынести Конституционный суд (КС) РФ. По словам адвокатов, в данном случае химкинский суд фактически предвосхитил правовую позицию КС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В апреле 2021 года Антонина (по просьбе женщины “Ъ” не называет ее фамилию) вместе с партнером (брак не был зарегистрирован в загсе) обратились в клинику, которая специализируется на оказании медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. После искусственной инсеминации (оплодотворения) была осуществлена криоконсервация эмбрионов. Причем партнеры подписали с клиникой соглашение, что в случае смерти одного право на разморозку и перенос эмбриона переходит второму «родителю». В сентябре 2021 года мужчина скоропостижно скончался. Вдова решила использовать замороженный материал и 23 августа 2022 года родила мальчика. Спустя год Измайловский районный суд Москвы признал, что родителем ребенка является ее умерший партнер.

В январе 2024 года москвичка обратилась в отделение Социального фонда России (СФР) для назначения ребенку пенсии по потере кормильца, однако последовал отказ. В СФР сослались на ч. 2 ст. 48 Семейного кодекса РФ: официально признать отцовство возможно лишь в течение 300 дней с момента смерти. В данном же случае брак с отцом ребенка зарегистрирован не был, а мальчик родился позднее указанного срока.

Мать обжаловала отказ, сославшись на то, что факт отцовства установлен, а потому указанные СФР критерии «являются несостоятельными». Семейный кодекс РФ, подчеркнули ее адвокаты, был принят в декабре 1995 года, в то время существовал «только естественный внутриутробный способ зачатия и рождения детей непосредственно биологической матерью ребенка». А за последние 30 лет благодаря развитию медицинских и биологических технологий внеутробного зачатия женщина способна родить ребенка и более чем через 300 дней с момента зачатия эмбриона.

В итоге Химкинский городской суд встал на сторону истицы и обязал СФР назначить пенсию по потере кормильца. Мотивировочная часть решения пока судом не представлена. «После официального отказа из СФР мне важно было показать, что родительские обязанности мы с отцом ребенка взяли на себя уже в тот момент, когда обратились в ЭКО-клинику, об этом свидетельствует наш договор с клиникой,— прокомментировала “Ъ” Антонина решение суда.— Значит, статьи Семейного кодекса уже давным-давно не соответствуют современным репродуктивным технологиям».

Адвокаты истицы Денис Ротай и Ирина Зуй сообщили “Ъ”, что это прецедентное решение. Госпожа Зуй полагает, что решение Химкинского городского суда стало возможным во многом благодаря разбирательству в КС РФ в конце октября этого года похожего дела жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой. Как ранее сообщал “Ъ”, госпожа Щаникова родила двойню с помощью замороженного биоматериала умершего супруга и попыталась оформить пенсию по потере кормильца. Суды отказывались пересматривать отказ Пенсионного фонда, и она дошла до КС. На слушаниях практически все представители органов власти встали на сторону заявительницы, но утверждали, что проблема не в законе, а в его трактовке. Так, например, официальный представитель Госдумы в КС Юрий Петров назвал недопустимой дискриминацией ситуацию с разным «объемом прав» у детей, рожденных естественным способом, и детей, зачатых после смерти отца с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Определение КС по делу Марии Щаниковой пока не вынесено.

Эмилия Габдуллина