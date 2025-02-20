Артем Жога решил сделать форум «Патриоты Урала» всероссийским

Форум волонтеров «Патриоты Урала», посвященный вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО), получит статус всероссийского, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на итоговой пленарной сессии второго форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога на форуме "Патриоты Урала".

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога на форуме "Патриоты Урала".

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам полпреда, решение принято в связи с высоким интересом к мероприятию со стороны активистов из 18 регионов России и двух иностранных государств.

«По итогам работы двух форумов я принял решение переформатировать Окружной совет по патриотическому воспитанию. Совет станет площадкой для взаимодействия производителей изделий для фронта, также он возьмёт на себя функцию координации логистики гуманитарных грузов»,— сообщил Артем Жога. Для взаимодействия волонтёров и активистов будет создан общий чат.

На итоговой сессии участники озвучили предложения по повышению эффективности совместной работы, в том числе об учреждении почетного звания для малых населенных пунктов, где выросли герои СВО.

Напомним, второй форум «Патриоты Урала» прошел в феврале 2025 года в Чебаркуле. Форум был посвящен вопросам поддержки участников СВО и состоял из трех секций: меры поддержки и гранты для гражданских активистов; реабилитация и ресоциализация участников СВО; организация и логистика гуманитарной помощи. Первый форум «Патриоты Урала», созданный лично Артемом Жогой, прошел в начале ноября в Верхней Пышме (Свердловская область).

Полина Щуцкая