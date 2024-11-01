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Полпред в УрФО Артем Жога провел форум «Патриоты Урала» в Верхней Пышме

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога провел форум «Патриоты Урала» для волонтеров в Верхней Пышме (Свердловская область). Форум посетило около 500 человек, сообщила пресс-служба полпредства в УрФО.

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Артем Жога

Артем Жога

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Артем Жога

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

«Волонтерство – это форма служения отечеству. Когда целые семьи в свой выходной день идут и плетут сети, готовят горячую пищу для бойцов и нуждающихся, производят сухой душ, шьют форму»,— сказал полпред. Он подчеркнул, что это «прекрасный вектор для развития нашего порастающего поколения».

По словам Артема Жоги, форум станет регулярным и будет разделен на секции. Он добавил, что в УрФО создадут единый координационный центр по вопросам специальной военной операции (СВО).

Напомним, ранее Артем Жога посетил оборонные предприятия Екатеринбурга. Он осмотрел две площадки концерна «Алмаз-Антей» — ОКБ «Новатор» и Машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК), в том числе цех по выпуску гражданской продукции.

Виталий Красиков

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