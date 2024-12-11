Артем Жога анонсировал второй форум «Патриоты Урала» в Челябинской области

Второй форум «Патриоты Урала», посвященный вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО), пройдет в феврале 2025 года в Чебаркуле (Челябинская область). Мероприятие анонсировал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в ходе встречи с активом вузовских студенческих организаций «Движение первых» на площадке Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (УИУ РАНХиГС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Первый форум, который мы провели в Верхней Пышме, показал, что вопросов, связанных с деятельностью волонтерского сообщества, очень много. Их решение требует системного подхода, глубокой проработки. На втором форуме мы сосредоточимся на самых острых темах, которые обозначились в прошлый раз»,— сказал господин Жога.

Полпред отметил, что форум будет состоять из трех секций: меры поддержки и гранты для гражданских активистов; реабилитация и ресоциализация участников СВО; организация и логистика гуманитарной помощи. Артем Жога добавил, что на форуме будет объявлено решение по централизованной доставке продукции от волонтеров в зону проведения СВО. «Будет обозначено, как это будет происходить, пункты сбора, условия доставки. Думаю, на этом форуме это все будет согласованно и решено»,— сказал он.

Форум «Патриоты Урала» призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов. Регистрация на форум продлится до 15 января 2025 года.

Первый форум «Патриоты Урала», созданный лично Артемом Жогой, прошел в начале ноября в Верхней Пышме (Свердловская область). Отвечая на вопросы волонтеров и представителей бизнеса, полпред выступил за увеличение поддержки добровольчества и предпринимателей со стороны государства и анонсировал создание координационного центра.

Подробнее об обсуждении поддержки участников СВО Артема Жоги с волонтерами — в материале «Ъ-Урал» «"Приезжайте к нам на фронт, я вам покажу, как это работает"».

Василий Алексеев