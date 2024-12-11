Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Артем Жога анонсировал второй форум «Патриоты Урала» в Челябинской области

Второй форум «Патриоты Урала», посвященный вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО), пройдет в феврале 2025 года в Чебаркуле (Челябинская область). Мероприятие анонсировал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в ходе встречи с активом вузовских студенческих организаций «Движение первых» на площадке Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (УИУ РАНХиГС).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Первый форум, который мы провели в Верхней Пышме, показал, что вопросов, связанных с деятельностью волонтерского сообщества, очень много. Их решение требует системного подхода, глубокой проработки. На втором форуме мы сосредоточимся на самых острых темах, которые обозначились в прошлый раз»,— сказал господин Жога.

Полпред отметил, что форум будет состоять из трех секций: меры поддержки и гранты для гражданских активистов; реабилитация и ресоциализация участников СВО; организация и логистика гуманитарной помощи. Артем Жога добавил, что на форуме будет объявлено решение по централизованной доставке продукции от волонтеров в зону проведения СВО. «Будет обозначено, как это будет происходить, пункты сбора, условия доставки. Думаю, на этом форуме это все будет согласованно и решено»,— сказал он.

Форум «Патриоты Урала» призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов. Регистрация на форум продлится до 15 января 2025 года.

Первый форум «Патриоты Урала», созданный лично Артемом Жогой, прошел в начале ноября в Верхней Пышме (Свердловская область). Отвечая на вопросы волонтеров и представителей бизнеса, полпред выступил за увеличение поддержки добровольчества и предпринимателей со стороны государства и анонсировал создание координационного центра.

Подробнее об обсуждении поддержки участников СВО Артема Жоги с волонтерами — в материале «Ъ-Урал» «"Приезжайте к нам на фронт, я вам покажу, как это работает"».

Василий Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...