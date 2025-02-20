Microsoft заняла суперпозицию

Microsoft представила Majorana 1 — первый в мире квантовый процессор с топологической архитектурой. Как отмечает Bloomberg, сейчас технология способна только решать математические задачи. Но инженеры американской корпорации уверены, что в будущем она может стать основой квантовых компьютеров, которые могут появиться уже через несколько лет. Компания заявила, что разработка сыграет роль и в классической электронике. Чип на топологических кубитах позволит сделать устройство меньше и увеличит их мощность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Microsoft Фото: Microsoft

Однако это лишь один из возможных путей, как будут развиваться технологии, отметил издатель N+1 и кандидат физико-математических наук Андрей Коняев: «Сравнительно небольшой шаг вперед. Существует много разных веток. Например, квантовый компьютер на ионах, на холодных атомах, а теперь вот Microsoft предложил на топологических кубитах. Это классическая теория, разрабатываемая и в России, и в Китае. У нас есть множество разных технических реализаций. Какая из них лучше или хуже, мы узнаем попозже, когда начнут получаться первые вычислительные результаты.

В чем идея подобного квантового компьютера, и где его можно применить? Идея состоит в том, что мы хотим создать систему вычислений, которая содержала бы в себе квантовые эффекты. Если их моделировать на классических вычислительных системах, которые работают в режиме "0", "1", это вообще не получается. А было бы неплохо уметь моделировать запутанность. И любая точка на окружности — это возможное состояние кубита. У обычного бита никакой окружности нет, у него две точки — "0" и "1". И вот мы таких кружочков нарисуем, будем с этими штуками делать какие-то операции. Квантовый компьютер 10 лет назад и квантовый компьютер сейчас — разные вещи.

Разумеется, квантовые технологии интересны в первую очередь индустрии. Это новые материалы, химия, фарма, это задачи оптимизации. Уже сейчас квантовый компьютер может дать прирост буквально 5-10%, если мы говорим про масштабную проблему с большим плечом, то эти 5-10% могут выливаться совершенно в неожиданные плюсы. В считывании генома используются квантовые технологии. Люди ведь тоже не сидят на месте, им хочется, чтобы это всячески применялось».

Этот проект — самый долгосрочный в истории Microsoft. Инженеры корпорации начали квантовые разработки еще в 2000-х, отмечает Bloomberg. Но пока для полноценного прорыва этого чипа недостаточно, отметил аналитик, автор проекта abloud62 Алексей Бойко: «Интересная научная разработка, но говорить о каком-то рыночном прорыве сейчас было бы преждевременно потому, что нужно дождаться, пока кто-то подтвердит то, что сообщает компания. Сейчас квантовые компьютеры работают при температурах жидкого гелия — это дорого.

Принципиально ничего не меняется, рядом с таким компьютером все равно должна стоять охлаждающая установка. Ни сегодня, ни завтра, ни через год ничего нового не произойдет».

Microsoft утверждает, что архитектура чипа позволит масштабировать его производительность — до 1 млн кубитов. В конце 2024-го Google представила свой квантовый чип Willow. Его позиционировали как самый мощный — со 105-ю кубитами.

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Александра Абанькова