Пиво остается Европе

Россия снизила ввоз немецкого пива до минимума с апреля 2022-го. Это следует из данных Евростата, которые изучило «РИА Новости». Так, в конце прошлого года Россия импортировала около 7 тыс. тонн пива из Германии, это почти в два раза меньше, чем в 2023-м. В денежном выражении стоимость продаж снизилась почти в два раза, до €5 млн. Впрочем, и общие поставки пива из Евросоюза сократились на четверть, до €15 млн. Так, импорт бельгийского пенного уменьшился почти на 20% год к году, латвийского вполовину, а литовского более чем на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Дорогие и некачественные реплики вытесняет отечественный продукт, указывает исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев: «Есть бренды первого порядка, скажем, Warsteiner, Spaten, Paulaner. Они жестко отслеживают свою дистрибуцию. Невозможно, условно говоря, купить для Казахстана, Турции или Венгрии, а продавать в России. Мы тоже были импортерами одного из таких брендов. После начала СВО они отказались работать, поэтому на рынок пошел продукт второго и третьего эшелона.

Какое-то время были бренды-заменители, но они стали настолько дороже и настолько невкусными, что интерес к ним все время снижается. Многие производители стали делать реплики, похожие по вкусовым качествам. Что-то ушло в лицензию, например, Spaten был крупнейшим брендом, который продавался именно импортный. Конечно, в лицензионном виде он совершенно не соответствует тому Spaten, но картинка, логотип, конечно, делают свое дело. Стоит он чуть дороже российского. Люди стали фокусироваться именно на нюансах вкусов. Кто-то нашел себе крафтовые сорта».

В то же время из некоторых стран объемы импорта пива, наоборот, выросли. Например, Польша нарастила экспорт более чем в четыре раза. В России все еще остается огромный запрос на напитки из ЕС, но после повышения цен «потребитель просто психологически не сможет заставить себя потратить на бутылку более 300 руб.»,— заявляли ранее эксперты “Ъ”. С 1 января ставка на пиво и сидр из недружественных стран выросла в десять раз, до €1 за литр. В Минэкономразвития такое решение объясняли ответными мерами на введенные против России санкции.

В итоге доля зарубежного пива значительно сократится, а напитки из недружественных стран останутся в основном в ресторанах, кафе, барах в крупных городах страны, не исключает совладелец дистрибутора Swam Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский: «У нас в целом объемы импорта укладывались в 5% от общего объема производства. Я думаю, сейчас объем импорта упадет до половины. Потихонечку подрастает импорт из Китая, но это все равно нишевая продукция. Полностью китайское пиво не заместит европейское.

Если налоговая нагрузка останется прежней, наверное, год к году объем упадет не меньше, чем на 30%. Какие-то традиционные марки из Германии, Чехии, Бельгии завозили достаточно приличные объемы пива, оно конкурировало по цене с отечественным премиумом. Зависит от продукта: где-то оно подорожает на 30-40%, где-то, может быть, на 25%. Но это очень существенно. HoReCa, во всяком случае, столичная (Москва, Санкт-Петербург) смогла справиться с этим подорожанием. Объемы, конечно, упали, но несущественно. В регионах ситуация сложнее, о ритейле вообще затруднительно говорить. Сети не сразу принимают изменение цены, до последнего времени они распродавали продукт, который был поставлен в прошлом году по старой цене».

По данным аналитической компании «Нильсен», самым популярным пивом по денежным продажам в прошлом году стал бренд «Балтика», разливаемый одноименной компанией. Второе и третье место заняли Bud и «Старый мельник» от AB InBev Efes.

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Екатерина Вихарева