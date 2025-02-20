Проект закона о деятельности психологов внесен в Госдуму

Депутаты КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об основах психологической деятельности в России. Он предполагает, что психологи с непрофильным высшим образованием смогут заниматься практикой только до конца 2029 года.

Законопроект разработан депутатами при участии Минздрава и экспертного сообщества. Согласно документу, психологом может быть только специалист с профильным высшим образованием. Люди с непрофильным образованием либо прошедшие профильную переподготовку смогут вести психологическую деятельность только до 31 декабря 2029 года. Предполагается, что за «переходный период» они смогут получить профильное образование. Также психологи будут обязаны проходить повышение квалификации не реже чем раз в пять лет — по аналогии с медработниками.

Закон об основах психологической помощи в России готовится уже более десяти лет. Первую версию внесла депутат от ЕР Людмила Швецова, но ее отклонили в 2014 году. Глава комитета по вопросам семьи Нина Останина обещала подготовить новую версию законопроекта до конца 2022 года, но до 2025 года проект обсуждался внутри профессионального сообщества и на рассмотрение не вносился. Текст инициативы госпожа Останина опубликовала 18 февраля 2025 года. На следующий день глава рабочей группы по психологическому благополучию населения при думском комитете Алексей Богачев говорил «Ъ», что авторы поправок учтут комментарии профессионального сообщества при внесении правок во втором чтении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Психологов разворачивают в профиль».

Полина Мотызлевская