Башкирский мед с татарским акцентом

«Башкирские пасеки» отбились от претензий бизнесмена из Татарстана, купившего у компании франшизу для продажи башкирского меда, но разочаровавшегося в содержании полученных сведений об эксклюзивном продукте. По утверждению предпринимателя Александра Смирнова, он был введен в заблуждение относительно ценности информации, полученной по лицензии от «Башкирских пасек». Например, по его словам, то, что подразумевалось под секретами производства и ноу-хау, таковым не являлось. Эти и другие претензии стали поводом для обращения в суд с требованием расторгнуть договор и вернуть 600 тыс. руб., однако суды трех инстанций решили, что покупатель знал, на что идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Индивидуальный предприниматель из Набережных Челнов Александр Смирнов не смог доказать в арбитражных судах трех инстанций, что был введен в заблуждение при заключении лицензионного договора с ООО «Башкирские пасеки плюс», по которому должен был получить секреты производства башкирского меда.

Как следует из материалов дела, в октябре 2022 года стороны договорились, что уфимская компания предоставит бизнесмену за 600 тыс. руб. франшизу и секрет производства (ноу-хау), с помощью которых господин Смирнов сможет продавать башкирский мед в Набережных Челнах. В состав лицензии входили руководство по запуску франчайзинговой точки, брендбук, технологии закупки продукции и производства, документы, финансовый план розничного магазина и другие материалы.

Кроме того, «Башкирские пасеки» по условиям договора обязались подключить Александра Смирнова к 1C.

До 2017 года единственным правообладателем бренда «Башкирский мед» был Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии, затем право было оформлено также на ООО «Башкирский мед», аффилированное с «Башкирскими пасеками», а также на ООО «Торговый дом „Башкирский мед“». В настоящее время свидетельством на право пользования наименованием места происхождения товара «Башкирский мед» владеют шесть лиц.

ООО «Башкирские пасеки плюс» зарегистрировано в 2010 году в Уфе, занимается переработкой меда. Является крупнейшим производителем башкирского липового меда. Компанией с уставным капиталом 18,5 тыс. руб. владеют Екатерина Иванова и Дмитрий Свистунов (владеет также торговым домом «Башкирские пасеки»). Бенефициаром «Башкирские пасеки плюс» считается Сергей Мулюков. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка компании составила 108 млн руб., чистая прибыль — 23 млн руб.

Александр Смирнов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в 2021 году. В сентябре 2024 года он снялся с учета как индивидуальный предприниматель. Является учредителем трех компаний, которые либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации, а также не имеют отношения к производству меда.

Оплатив договор, Александр Смирнов обнаружил, что полученная информация не содержит коммерческой ценности, а носит общеизвестный характер, будучи оформленной как краткий теоретический обучающий курс, заявил он в суде. Кроме того, утверждал господин покупатель, лицензиар не подключил его к программному обеспечению и не добавил информацию о лицензиате в официальный интернет-магазин «Башкирских пасек».

Претензия об одностороннем отказе от договора с требованием вернуть 600 тыс. руб. осталась без ответа, что стало поводом для иска.

Арбитражный суд Башкирии, рассматривавший спор в первой инстанции, решил, что истец, подписав акт о передаче секрета производства, подтвердил получение прав по договору. При этом у покупателя не возникло сомнений о содержимом лицензии ни при заключении договора, ни при оплате покупки, ни при подписании акта о передаче секрета производства. Претензия была подана лишь в октябре 2023 года, спустя год после его заключения.

Кроме того, говорится в решении, Александр Смирнов не доказал, что в полученной информации отсутствуют секреты производства.

Также суд признал несостоятельным довод истца о том, что «Башкирские пасеки плюс» не подключили его к 1С и не разместили информацию о нем на сайте, так как в материалах дела не были представлены доказательства того, что Александр Смирнов приобрел программное обеспечение и уведомил лицензиара о технической готовности к подключению. Кроме того, «Башкирские пасеки плюс» не получили ни адреса, ни контактных данных офиса или торговой точки истца.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд и суд по интеллектуальным правам оставили решение без изменений, посчитав, что истец не представил доказательств о введении его в заблуждение при заключении договора.

Контактов Александра Смирнова в открытом доступе нет.

По мнению судебного эксперта группы Veta Александра Терентьева, у истца была возможность не заключать с ответчиком договор о покупке лицензии, если характер переданных сведении не соответствовал достигнутым и закрепленным в договоре условиям — это позволял сделать трехдневный промежуток между получением ноу-хау и подписанием договора.

«Проще говоря, если лицензиат понимает, что ему передана информация, которая не представляет собой никакой ценности, то он вправе не заключать договор. Заключая же договор в такой ситуации и не предъявляя претензии к содержанию переданных сведении, лицензиат выражает свое согласие. Насколько это следует из решения суда, ни на момент заключения лицензионного договора, ни на момент его исполнения истец не заявлял о несогласии с предметом договора»,— считает господин Терентьев.

Идэль Гумеров