Доходы и расходы бюджета Тамбова на 2025 год увеличили на 4,4 млрд рублей

Гордума Тамбова на очередном заседании утвердила поправки в бюджет облцентра на 2025 год. Согласно ним, его профицит снижен с 244 млн до 198,7 млн руб. Об этом сообщили в гордуме.

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Доходная и расходная части казны увеличены на 2,2 млрд руб. каждая. Первая — с 9,1 млрд до 11,3 млрд руб. Вторая — с 8,9 млрд до 11,1 млрд.

Уточняется, что в структуре доходов вырос прогнозируемый объем налоговых и неналоговых поступлений — до 5,1 млрд руб.

В гордуме уточнили, что изменение основных показателей бюджета в частности связано с поступлением трансфертов из областного бюджета в размере 1,65 млрд руб.

«Эти средства позволят обеспечить финансовые обязательства, связанные с расходами на социальную сферу и городское хозяйство»,— рассказал мэр Максим Косенков в своем Telegram-канале.

О формировании областных бюджетов в макрорегионе на 2025 год — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова